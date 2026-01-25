Washington Ortega sorprende con sentido mensaje para Freddy Álvarez en medio de su tragedia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Washington Ortega, aquí en el calentamiento antes del partido entre Alajuelense y San Carlos, dedicó un mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija. Al fondo, Bayron Mora.

El fútbol costarricense sigue impactado por la muerte de Irina Álvarez Esquivel, la pequeña de 9 años hija del legionario Freddy Álvarez, y el arquero Washington Ortega se unió a las muestras de condolencia.

La niña falleció este fin de semana y de inmediato llegaron muestras de solidaridad de parte de muchos equipos e instituciones, empezando por el actual club de Álvarez, el K.F. Tirana de Albania. Además, el Municipal Liberia, que fue el último equipo de Freddy en Costa Rica antes de volver a jugar en Europa.

También la Federación Costarricense de Fútbol, pues recordó que había sido jugador de selecciones menores.

Este sábado, luego de vencer a San Carlos 1-0 por el Torneo de Clausura 2026, el guardameta titular de Liga Deportiva Alajuelense, Washington Ortega, atendía normalmente a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio Alejandro Morera Soto.

Justo al final de su comparecencia ante la prensa, y sin que nadie sacara el tema a colación, Washington recordó el difícil momento que atraviesan el colega y sus allegados. Y entonces le dedicó unas sentidas palabras.

“Quiero mandarle mucha fuerza a Freddy Álvarez y su familia, por lo de su hija, desearles mucha fortaleza”, afirmó el arquero uruguayo.

Fue un mensaje breve, pero cargado de sentimiento, que nació espontáneo en medio de las preguntas sobre fútbol. Con la victoria en la cancha aún fresca, Washington Ortega también quiso a abrazar a Freddy Álvarez.