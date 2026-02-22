Puro Deporte

Washington Ortega se culpa de la derrota en el clásico… y después manda un filazo

Las declaraciones de Washington Ortega tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense resultan más que llamativas

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Washington Ortega está convencido de que pudo hacer algo más en el penal cobrado por Ariel Rodríguez en el clásico nacional. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaClásico NacionalSaprissa vs AlajuelenseClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.