Washington Ortega se culpa de la derrota en el clásico… y después manda un filazo

Washington Ortega está convencido de que pudo hacer algo más en el penal cobrado por Ariel Rodríguez en el clásico nacional.

Alexis Gamboa hizo un mea culpa en la derrota de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa, en el clásico que se resolvió 2-1 a favor de los morados; pero el arquero Washington Ortega adoptó esa misma postura.

“Tendría que haberlo salvado, me hago cargo yo de esta derrota”, afirmó Washington Ortega en zona mixta, en alusión a ese penal, en el que está convencido de que pudo hacer algo más.

“Me hago cargo de la derrota, porque creo que me pasé, la pelota me queda atrás y creo que tenía que haber salvado al equipo y me hago cargo de eso”, insistió el arquero charrúa.

Ante la consulta de si el arbitraje los condicionó, respondió que eso lo deja a criterio de la prensa y los expertos.

Washington Ortega estaba invicto en clásicos con Liga Deportiva Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

“Creo que han pasado algunas situaciones que estamos mirando. Fernando Piñar se fue al hospital y puede ser una fractura. Entonces, nada, no quiero hablar, porque en estos momentos al perder ya es como que estás llorando. Eso es para los periodistas, para que lo analicen y se fijen”, aseguró.

Al conversar con los medios de comunicación afuera del vestuario de visita en el Estadio Ricardo Saprissa, a Washington Ortega le preguntaron qué este clásico tuvo intensidad por parte de los dos equipos. Eso dio pie para que el portero lanzara un “filazo”.

“Está bueno, porque antes del partido decían que ellos (Saprissa) llegaban totalmente arriba, entonces creo que no era tan así. Si bien estamos pasando un mal momento, tampoco era que ellos estaban haciendo mucho. Creo que ahí es mucho de la prensa, que infla mucho más de lo normal”, afirmó Washington Ortega.

Al analizar parte de lo ocurrido en este clásico, destacó que los primeros minutos de los dos tiempos, Alajuelense cometió el mismo error.

“Los regalamos y no se puede regalar, en un clásico menos; pero después creo que con pelota fuimos mejorando y hasta con diez hombres nosotros, ellos se tiraron atrás y aguantaron el resultado. Creo que podía haber estado para cualquiera de los dos”, concluyó.

