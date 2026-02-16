Washington Ortega lanza fuerte autocrítica en Alajuelense y le apuesta al clásico para reaccionar

La caída en casa 1-2 contra Sporting fue un balde de agua helada para todo el liguismo; es claro, ningún manudo esperaba salir derrotado.

Respuestas a lo sucedido, los jugadores esperan encontrarlas entre ellos, hablando y diciéndose las cosas de frente; al menos eso piensa Washington Ortega.

“Nos sentimos responsables de la situación que nos toca afrontar, que no es la mejor. Nos está costando los partidos, tenemos que mejorar un montón y hay que dar la cara en este instante”, dijo Washington al terminar el compromiso contra Sporting.

​El uruguayo indicó que, desde que llegó a la Liga, siempre ha sido así; consideró que para ellos los juegos no son sencillos.

“Ha sido duro y tenemos que hablar entre nosotros y con el profe (Óscar Ramírez). Debemos tratar de reaccionar ya, porque es un campeonato corto y se viene el clásico”, señaló el guardameta, quien cree que ese duelo de visita, el próximo sábado a las 8 p.m., contra Saprissa, puede provocar el despegue del equipo.

“Los clásicos son aparte y no importa cómo venga cada uno, son juegos aparte y es un lindo partido para revertir la situación”, resaltó Washington.

Washington Ortega dijo que todos en Alajuelense deben hablar y revertir la situación de inmediato. (JOHN DURAN/John Durán)

Al uruguayo le insistieron con la pregunta de qué pasa con Alajuelense.

“Es lo que decía, tenemos que tener una buena charla, es momento de reaccionar, entendernos en la cancha”, dijo Ortega, quien una vez más señaló que se debe dar la cara.

“Hay que trabajar más y buscarle la vuelta, porque nos está costando los partidos. Nos quedamos fuera del Torneo de Copa y nos duele, porque es una institución muy grande; por eso esto hay que revertirlo y hablarlo”, expresó Washington Ortega.

El portero manudo destacó que deben conversar en el grupo para llegar a una solución.

“Uno no encuentra explicación, es hablar, creer y escuchar a los compañeros. Cuando se gana, no es porque fulano de tal te salva; cuando somos campeones, es por los once, y esta situación es lo mismo: el fútbol no es tenis. Todos somos culpables, debemos hablar y mejorar ya”, mencionó Ortega.

La Nación le consultó a Washington qué cree que se debe cambiar ya, de inmediato.

“Creo que te diría que todo, pero en realidad venimos trabajando, hacemos lo mismo, trabajamos mucho y duele cuando adentro no nos entendemos, cuando nos ganan duelos y no estamos finos. Hay que plantarse, hablar y reaccionar cuanto antes”, expresó Washington Ortega.

