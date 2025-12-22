Washington Ortega, entre el calvario del aductor roto y un festejo hasta con máscara de Guasón

Washington Ortega salió a la premiación del Torneo de Apertura 2025 con la bandera de Uruguay, así como con la copa de tricampeón de Centroamérica de Liga Deportiva Alajuelense.

La obtención de la estrella 31 para la Liga Deportiva Alajuelense no solo será recordada por el fin de una larga espera, sino por varias historias tejidas en el camerino rojinegro.

Una de ellas es la de Washington Ortega. El portero uruguayo, quien llegó a Costa Rica para darle a Alajuelense seguridad bajo los tres palos, vivió un calvario en las últimas semanas, debido a una lesión, dolorosa, que a la vez le tocó afrontar con sus seres queridos lejos de casa.

Confiaba en lo que podía hacer Bayron Mora, ese guardameta de 22 años que salió de la suplencia para convertirse en figura, porque tuvo responsabilidad directa en que la Liga sea tricampeón de Centroamérica. Y también aportó para que Alajuelense hoy sea el flamante campeón nacional.

En la Liga decían que el regreso de Washington Ortega era inminente, pero que si jugaba o no, todo sería decisión de Óscar Ramírez. Y él siempre toma precauciones ante el temor de alguna recaída.

Washington Ortega no actuó en la semifinal contra Liberia. Eso le permitió a Bayron Mora tener más rodaje y mayor confianza. Y quizás, a nadie le pasaba por la mente que a ese joven era a quien le tocaría atajar en el último partido, el del título.

Para la final, el charrúa volvió al marco. Lo hizo en el Estadio Ricardo Saprissa, en un ambiente que le gusta, porque no le incomoda en lo absoluto.

Al contrario, la presión le agrada, la disfruta y para nadie es un secreto que no le cae nada bien al saprissismo. Quizás menos ahora, porque en la carroza de los campeones por un momento se puso una máscara del Guasón, tras proclamarse campeón contra un Saprissa aliado a Batman.

Washington Ortega jugó en el clásico en Tibás, que quedó 2-2 y el charrúa hizo una confesión: “Me abrí todo el aductor y pude jugar en el Estadio Ricardo Saprissa; sentía que tenía que jugar. Ahí tenía que estar, más allá de la lesión”.

Estaba para disputar el choque de vuelta, en el Morera Soto. Sin embargo, en el calentamiento, volvió a sentir el dolor. Y fue entonces cuando entre lágrimas salió de convocatoria. En ese último clásico atajó Bayron Mora y Johnny Álvarez fue a la banca.

Washington Ortega vio el partido casi detrás del marco y desde ahí acompañaba a Bayron, en ese clásico que acabó 3-1, en el partido de la 31.

Con el pitazo, el charrúa sintió la misma euforia que todo liguista, porque Alajuelense era campeón. Y él, con el aductor roto, sabía que todo valió la pena. Eso sí, confesó que con esta lesión la pasó muy mal.

Washington Ortega se puso una máscara que dio mucho de qué hablar. (Soy Manudo/Soy Manudo)

“Mi familia se había ido a Uruguay, la pasé solo. Mi cabeza era una locura, estaba muy triste”, manifestó, pero al verse campeón con Alajuelense, de inmediato se lo dedicó a su papá que está en el cielo.

“Es mi fuerza. Gracias a él soy jugador de fútbol y se lo dedico siempre. Todos mis triunfos son para él”.

El uruguayo también aprovechó para despejar las dudas que rodearon su fichaje. Ante los rumores de que su llegada a la Liga se dio por un dineral, el portero reveló que su compromiso con el proyecto manudo fue tal que rechazó ofertas jugosas.

“Tuve una oferta muy grande de Emiratos Árabes y mi familia me hizo quedarme. Acá se dijeron muchas cosas, hablaron de que vine por la plata y no vine por mucho más de lo que ganaba en Colombia”, aseguró.

Insistió en que él sabía que tenía que jugar en Tibás, porque si ocurría algo, su compañero iba a estar a la altura en el Morera.

“A Bayron acá lo iban a acuerpar y así fue, la gente hizo su trabajo. Somos compañeros, él es un gran trabajador y gracias a Dios salió todo bien”, citó.

Con la 31 ya en poder de Alajuelense, la mirada de Ortega no se desvía del horizonte. A pesar de que reconoce que en el fútbol el futuro siempre es incierto, su deseo de seguir haciendo historia en Costa Rica es evidente.

Washington Ortega y Diego Campos celebraron con muchas ganas la estrella 31 de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estoy muy contento aquí y mi familia también. Ojalá que vengan muchos triunfos más y muchos títulos. La gente ha esperado un montón, pero ahora toca festejar y después ir por la 32, que es el siguiente objetivo siempre”.

Él tiene contrato con Alajuelense hasta 2028 y dijo que es real lo que se ha mencionado por un interés desde Colombia. Y en el fútbol, cualquier cosa puede pasar.

