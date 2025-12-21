Drama en la final: jugador de Alajuelense sale entre lágrimas y el equipo debe correr por cambio en la alineación

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense presentó un cambio de última hora, cuando en el calentamiento el arquero Washington Ortega tuvo una recaída de su lesión y ante esto Bayron Mora toma el lugar del uruguayo.

El impacto fue fuerte para Ortega, quien dejó el terreno de juego entre lágrimas apenas unos minutos antes de la final ante Saprissa.

Luego de esto, Washington se fue a cambiar y regresó al campo de juego para ver el partido muy cerca de Bayron Mora. Cuando se asomó todo el Morera Soto empezó a corear su nombre.

Ante esto, el guardavallas se convirtió en un asistente de Mora y le brindó indicaciones desde el sector que veía el cotejo.

Morados y rojinegros se enfrentan a partir de las 7 p. m. en el juego de vuelta que podría coronar a Alajuelense u obligar a una serie adicional.