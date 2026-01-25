Washington Ortega regresó al marco de Alajuelense y esto dijo de alternar la portería con Bayron Mora

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El portero uruguayo Washington Ortega retornó a la portería de Alajuelense; aquí, en el calentamiento antes del partido ante San Carlos, con Bayron Mora al fondo.

Las imágenes del guardameta uruguayo Washington Ortega, llorando antes del partido del partido decisivo del Torneo Apertura 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto, sin duda calaron hondo entre los seguidores rojinegros.

En la previa del juego de vuelta entre Alajuelense y Saprissa, el charrúa lloró desconsolado mientras era aplaudido por los aficionados manudos. Aquel 20 de diciembre, la Liga ganó 3-1 a los morados y alcanzó su cetro número 31.

Washington también se perdió la final de la Copa Centroamericana, donde los rojinegros se consagraron tricampeones de la región, por lo que la defensa del marco erizo recayó en el novel arquero Bayron Mora.

Bayron jugó los tres primeros partidos del Torneo Clausura 2026, ante Liberia (2-2), Pérez Zeledón (2-1) y Cartaginés (derrota 1-0), sin poder dejar su marco en cero.

Por ello, el meta uruguayo recibió la oportunidad del técnico Óscar Macho Ramírez este sábado y respondió con una actuación sólida, dejando su portería imbatida en la victoria 1-0 ante San Carlos.

“En un campeonato tan corto era importante ganar, ya que dejar más puntos nos iba a poner cuesta arriba. Ganar nos da tranquilidad. Tenemos algunos lesionados y volver a jugar tan rápido entre un torneo y otro es un poco complicado”, aseguró Ortega.

Sumar otro marco en cero

Para el guardameta de la Liga, volver a las canchas le brinda tranquilidad, ya que era un momento en el que su equipo debía retomar la senda de la victoria, luego de la campeonización.

“La verdad quería volver, quería sumar otro partido con el marco en cero para seguir ahí arriba, y la verdad es una alegría. Es una bendición”, expresó Ortega.

En cuanto a la posibilidad de alternar la portería con Bayron Mora, el portero sudamericano fue claro en que respeta la decisión que pueda tomar el cuerpo técnico, encabezado por Óscar Macho Ramírez.

“Es algo que se ha hablado y que la prensa ha mencionado mucho. Es una decisión que tiene que resolver el profe. Yo hago mi trabajo, confío mucho en mí, sé lo que soy y después es decisión del profe”, enfatizó Ortega.

Washington no jugaba desde el 17 de diciembre, en el compromiso de ida de aquella final ante Saprissa, e incluso fue cuestionado por fallar en un gol. Ahora, el arquero reveló que ese día estaba lesionado, pero consideró necesario jugar para ayudar a su equipo.

“Decidí jugar en la cancha del Saprissa porque quería estar para que Bayron jugara de local. Sabía que la gente lo iba a apoyar. Es un clásico, un partido distinto. Si tenía que equivocarme, prefería que fuera yo”, explicó Ortega.