Puro Deporte

Washington Ortega regresó al marco de Alajuelense y esto dijo de alternar la portería con Bayron Mora

Después de superar una lesión muscular, el meta uruguayo Washington Ortega retornó a la portería de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
El portero uruguayo Washington Ortega retornó a la portería de Alajuelense; aquí, en el calentamiento antes del partido ante San Carlos, con Bayron Mora al fondo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Washigton HernándezAlajuelenseSan CarlosTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.