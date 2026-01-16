¿Qué pasa con Washington Ortega y Anthony Hernández? Esto dice Alajuelense

Washington Ortega compartió con Kenneth Vargas en las afueras del camerino, antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense no tiene disponibles a Washington Ortega y Anthony Hernández para su partido de estreno en el Torneo de Clausura 2026 contra Liberia.

¿Qué pasa con ellos? La Liga reportó a través de su oficina de comunicación que Anthony Hernández presenta una lesión muscular desde la final de segunda ronda contra Saprissa, serie en la que los rojinegros se coronaron campeones nacionales.

Además, el club informó que el guardameta uruguayo Washington Ortega se encuentra en la etapa final de su recuperación, también de una dolencia muscular.

Otro hombre que no está disponible y a quien le quedan algunas semanas de recuperación es a Rashir Parkins.

Apenas culminó el torneo anterior, el mediocampista se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha para corregir una lesión que le provocaba dolor.

Por su parte, el delantero mexicano Ángel Zaldívar se encuentra en el Estadio Alejandro Morera Soto para ver el partido de su nuevo equipo.

Todavía no está disponible, porque debe obtener su permiso de trabajo y sumar algunos entrenamientos en cancha con la Liga.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.