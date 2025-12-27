Warren Madrigal publica ‘vacaciones en familia’, acompañado por un jugador de Alajuelense y otro de Herediano

Hace seis días terminó el campeonato nacional y los jugadores aprovechan para descansar o irse de paseo, como publicó Warren Madrigal.

El delantero subió una fotografía en su cuenta de Instagram que tituló “Vacaciones en familia”. Hasta ahí todo bien: que Warren esté relajado y disfrutando los días de fin de año.

Pero quienes lo acompañan en la foto son dos jugadores, uno del Herediano y otro del Alajuelense.

Warren se ve contento dentro de un automóvil, junto a Kenneth Vargas y Alejandro Bran.

Warren Madrigal junto a Kenneth Vargas y Alejandro Bran. De vacaciones, escribió el actual delantero del Deportivo Saprissa. (Instagram de Warren Madrigal/Instagram de Warren Madrigal)

El mismo jugador de Alajuelense subió otra foto acompañado de Kenneth Vargas y Warren Madrigal, y escribió: “Cerrando mi año laboral con estos cracks”.

Alejandro Bran de vacaciones junto a Kenneth Vargas y Warren Madrigal (Instagram de Alejandro Bran/Instagram de Alejandro Bran)

Sin duda, Warren quiere aprovechar las fiestas de fin de año antes de partir del país, ya que Madrigal tiene un precontrato firmado con el Nashville SC, equipo de la MLS, y se incorporaría a este club a inicios del mes de enero.

“Recordemos que Warren estuvo muy cerca de ser contratado por el Valencia y, por una cuestión estrictamente circunstancial, como la lesión que sufrió, esa contratación se cayó. Se recuperó perfectamente, volvió a jugar y reactivamos las negociaciones con los diferentes representantes de él, que son muy serios, y esperamos dentro de poco dar noticias favorables para él. Hay cosas bastante avanzadas, pero hasta que no esté cien por ciento finiquitado no podemos informarlo. Pero sí, es en la MLS donde Warren tiene la posibilidad”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

Warren hizo pruebas médicas y tiene todo listo para unirse al Nashville, equipo donde jugó Rándall Leal.

El delantero se convertirá en legionario luego de su experiencia en el Valencia Mestalla, que no ejecutó la opción de compra incluida en su contrato de préstamo debido a la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió durante su participación en la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica.

