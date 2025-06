Wálter ‘Paté’ Centeno se alista para dejar Santos y el club ya piensa en su reemplazo

Una salida tras otra: Santos de Guápiles vive una desbandada. Los jugadores comienzan a buscar rumbo ante la situación que vive el club.

Al cuadro guapileño le revocaron la licencia y, hasta el momento, no puede participar en el campeonato de Primera División.

Ronny Cortés, presidente de Santos, le comentó a La Nación que ocho futbolistas pidieron la rescisión de contrato y que el mismo camino tomará Wálter “Paté” Centeno, técnico del plantel.

“Paté se puso raro. Yo le pagué un mes por adelantado y, como no ha vuelto a entrar plata, se quiere ir. No estamos bravos ni nada, pero tenemos que negociar, hablar. Uno se llega a dar cuenta de que a la gente le interesa la plata y no la amistad ni la situación del equipo, y uno se resiente con algunos jugadores”, dijo Ronny Cortés, cuando se le consultó sobre los futbolistas que han solicitado rescisión de contrato y la actualidad de Wálter Centeno.

LEA MÁS: Julen Cordero sale huyendo de Santos y su destino está al otro lado del mundo

El jerarca de Santos añadió que no ha finiquitado con Centeno, pero todo apunta a que el timonel tomará sus cosas y se marchará. Incluso Ronny habló un poco de más y soltó el nombre del posible sustituto de Wálter.

“Como le dije antes, estoy viendo el tema con Centeno. No hemos cerrado nada, pero hay mucha posibilidad de que llegue don Horacio Esquivel, y él tiene gente. Es una opción fuerte, estamos en un consenso, vamos a ver, pero me gusta cómo trabaja Horacio Esquivel”, expresó Cortés.

Sobre los integrantes del equipo que decidieron salir, Ronny tiene su criterio.

LEA MÁS: ¿Por qué se le revocó a Santos de Guápiles la licencia de Primera División?

“Ya nos quedan solo los de verdad. Usted sabe que en un equipo hay jugadores que, apenas tienen una oportunidad, se van. Hay otros que están con nosotros, a la espera de cómo se resuelve esta situación.

“Ya se fueron Julen Cordero, Miguel Ajú, Darryl Parker. Se han ido ocho futbolistas, y lo que hicimos fue pagarles una quincena. Y hay otros a quienes les debemos dinero, no voy a mentir con eso”, opinó el presidente de Santos.

Ronny no especificó cuántos meses están atrasados con los salarios de los futbolistas, pero una fuente confirmó que ya rozan los dos meses sin recibir la remuneración económica.

“Todavía hay jugadores, y si nos regresan la licencia, definitivamente, con lo que tenemos no podemos hacerle frente al campeonato. Tendríamos que contratar jugadores y algunos extranjeros”, destacó Ronny Cortés, quien aseguró que seguirá en pie de lucha en busca de retornar a la máxima categoría. Incluso dio detalles de los pasos a seguir.

Wálter Centeno finiquitará su salida con Santos y empezará a buscar opciones en el país o en el extranjero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Seguro vamos por la vía legal, a ver si rescatamos algo de la inversión. Iremos al Icoder y al TAS. Nuestra situación es diferente a la de la ADG (Guanacasteca), pero es claro que en la Fedefútbol quieren jugar con 10 equipos”, opinó Ronny.

Ronny no desaprovechó para lanzarle un dardo a la Federación Costarricense de Fútbol.

“Nadie habla de la Federación, ahí todo es puro acomodo a los intereses de ellos. Eso lo vamos a probar con los abogados, porque es acomodo y algo más”, indicó Ronny Cortés, presidente de Santos.

Santos vive una desbandada y el club se prepara para pelear por la vía legal, incluso el TAS, que le devuelvan la licencia.