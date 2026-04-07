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Wálter ‘Paté’ Centeno hace desplante en conferencia de prensa y deja molestos a los periodistas (Video)

El entrenador de San Carlos, Wálter ‘Paté’ Centeno, no tuvo la mejor actitud, luego de la goleada ante el Municipal Liberia

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Por Juan Diego Villarreal
Wálter Paté Centeno Entrenador de San Carlos Torneo Apertura 2026 22 de febrero del 2026 Cortesía, San Carlos
Wálter 'Paté' Centeno estaba muy molesto con sus jugadores, tras la derrota 5-1 de San Carlos ante el Municipal Liberia. (La Nación/Cortesía, San Carlos)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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