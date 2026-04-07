Wálter ‘Paté’ Centeno hace desplante en conferencia de prensa y deja molestos a los periodistas (Video)

Wálter 'Paté' Centeno estaba muy molesto con sus jugadores, tras la derrota 5-1 de San Carlos ante el Municipal Liberia.

El entrenador de San Carlos, Wálter Paté Centeno, no pudo ocultar su frustración luego de que su equipo fuera goleado 5-1 por el Municipal Liberia en el estadio Edgardo Baltodano y tomó una extraña decisión cuando la conferencia de prensa apenas iniciaba.

Como una “falta de respeto a los medios de comunicación y de profesionalismo” calificaron la actitud del técnico algunos periodistas, como Jimena Rodríguez, de Radio Columbia, luego de que Centeno solo respondiera la primera consulta realizada por el periodista Julián Blanco en la conferencia tras el compromiso ante los pamperos.

Con un “Listo. Solo eso voy a decir por hoy. Gracias…”, Centeno dio por finalizada su intervención, interrumpiendo a la periodista de Columbia, y se retiró del recinto sin atender más preguntas, como es usual y hasta obligatorio por los reglamentos de Unafut.

Wálter 'Paté' Centeno hace desplante en conferencia de prensa

La única respuesta de Centeno duró aproximadamente 2 minutos con 30 segundos.

“Estoy golpeado, muy golpeado. No crea, estoy golpeado. Para hacer un recordatorio, no del partido, sino de lo vivido y del aprendizaje que he tenido. En el juego ante Cartaginés tuvimos la oportunidad de estar en zona de clasificación; luego llegaron Puntarenas FC, Sporting, Saprissa y Liberia, donde el equipo ha tenido para pelear la clasificación y lo desaprovechamos”, dijo Centeno.

El estratega continuó: “No hemos jugado como se juega una final y se lo recalqué a los jugadores, que el resultado es reflejo de eso. No jugamos como en una final. Estábamos jugando para clasificar, no estábamos peleando un descenso, y eso es lo que me molesta”.

Visiblemente contrariado, siguió con su monólogo ante la prensa, mientras otros colegas, como los de Trivisión Canal 36, esperaban turno para preguntar.

“Me molesta que empatáramos el partido y, dos minutos después, nos hicieran dos goles por desatenciones que ya habíamos hablado con los muchachos. Con un hombre menos se nos complicó el partido”, aseguró Wálter.

“Pero sí me duele porque hemos tenido opciones para clasificar y no hemos dado el paso. Se los he comentado a ellos, pero esto es el reflejo: hemos tenido para estar ahí y hemos fracasado”.

Finalmente, “Paté” enfatizó: “Esa es la explicación que te puedo dar de lo que pasó en el partido. No llegamos a la cancha a jugar como una final y, cuando no juegas este tipo de partidos como corresponde o tus jugadores no lo hacen de la forma en que lo pides, es imposible…”. Listo. Solo eso voy a decir por hoy. Gracias”, y se retiró, dejando con la palabra en la boca a los demás periodistas.