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Wálter ‘Paté’ Centeno da el visto bueno a las primeras salidas en San Carlos

El San Carlos de Wálter ‘Paté’ Centeno anunció salidas en su plantel, tras la irregular campaña en el último año

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Por Juan Diego Villarreal
Reggy Rivera celebró el gol con el que San Carlos clasificó a semifinales. Foto: Prensa San Carlos
El defensor Reggy Rivera fue uno de los jugadores más regulares de San Carlos, durante el Torneo Clausura 2026.







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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