Wálter ‘Paté’ Centeno da el visto bueno a las primeras salidas en San Carlos

El defensor Reggy Rivera fue uno de los jugadores más regulares de San Carlos, durante el Torneo Clausura 2026.

La Asociación Deportiva San Carlos de Wálter Paté Centeno anunció las primeras salidas de cara al Torneo Apertura 2026.

Tras una campaña complicada, en la que los Toros del Norte tuvieron que lidiar con la sombra del descenso y prácticamente aseguraron su permanencia en la máxima categoría en la penúltima fecha de la fase regular, los movimientos no se hicieron esperar en el cuadro sancarleño.

Mediante sus redes sociales, San Carlos dio a conocer la salida del defensor Reggy Rivera y del volante Cristopher Solano.

“Agradecemos a ambos jugadores por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de Los Toros. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, indicó el departamento de prensa del club.

En el caso de Rivera, el lateral podría llegar al Club Sport Herediano, donde se formó en las ligas menores, aunque no se ha confirmado su contratación.

Los norteños habían renovado al guardameta salvadoreño Mario González y al delantero mexicano Brian Martínez. Además contrataron al lateral Jefferson Rivera, quien procede de Pérez Zeledón y es seleccionado de Nicaragua.

Uno de los temas que debe resolver la dirigencia sancarleña es la continuidad del delantero Jonathan McDonald Porras, de 38 años, quien no marcó ningún gol para el equipo en el Torneo Clausura 2026.