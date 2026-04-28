San Carlos se mueve en el mercado y ficha otro seleccionado centroamericano

Jefferson Rivera (4) jugó con la Selección de Nicaragua ante Rusia en la fecha FIFA de marzo.

La Asociación Deportiva San Carlos ya tiene su primera contratación de cara a la temporada 2026-2027. Los norteños ficharon a Jefferson Rivera, lateral que militaba en Pérez Zeledón y que, además, es seleccionado de Nicaragua.

La información fue confirmada por el presidente sancarleño, Luis Carlos Chacón, quien dio a conocer que Rivera cumple con el perfil que buscaba el club para reforzar su zona defensiva.

Jefferson Rivera forma parte del nuevo proceso de la selección de Nicaragua y jugó en el último amistoso del conjunto pinolero. Nicaragua perdió 3-1 contra Rusia y el futbolista fue titular.

Wálter Centeno había dado a conocer que quería reforzar el plantel pensando en la temporada 2026-2027, sobre todo luego de que San Carlos peleó el no descenso con Guadalupe hasta las últimas fechas de la etapa regular del Clausura 2026.

“La prueba estuvo muy bonita, pudimos soportar; no es fácil la situación en la que estábamos. Ahora a descansar y me tocará a mí, junto a Carlos (Acosta, gerente deportivo), tomar decisiones”, dijo “Paté” luego del empate 1-1 contra Pérez Zeledón en la última fecha.

En sus filas, San Carlos tiene a otros seleccionados centroamericanos, como los salvadoreños Mario González y Cristian Martínez. También está el cubano Yosel Piedra.