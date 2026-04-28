Fútbol

San Carlos se mueve en el mercado y ficha otro seleccionado centroamericano

San Carlos tiene dos seleccionados salvadoreños y ahora suma otro de una nación centroamericana

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Por Esteban Valverde
Selección de Nicaragua Adonis Pineda Jefferson Rivera Cristian Reyes. Partido ante Rusia (3-1) 27 de marzo del 2026 Tomada Facebook Federación de Nicaragua
Jefferson Rivera (4) jugó con la Selección de Nicaragua ante Rusia en la fecha FIFA de marzo. (omada Facebook Federación de Nicaragua/La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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