Wálter Centeno reacciona tajante como pocas veces: ‘Ese es el vicio malo del fútbol de Costa Rica’

Wálter Centeno fue muy claro luego de la primera victoria de San Carlos en el Torneo de Apertura 2026.

Wálter Centeno se quitó un peso de encima cuando el árbitro Cristopher Ramírez decretó el final del partido en el que San Carlos consiguió sus primeros tres puntos en el Torneo de Apertura 2026, ganándole a Herediano por 1-0, con un gol de Brian Martínez.

Ya en medios de comunicación regionales de San Carlos se hablaba de que si el equipo norteño no veía la luz en ese partido contra el campeón nacional, el puesto de Pate corría peligro y hasta mencionaban a José Giacone como candidato para sustituirlo.

En la rueda de prensa posterior al triunfo de San Carlos contra el campeón nacional, a Wálter Centeno le preguntaron qué pensaba sobre eso que circulaba entre la prensa sancarleña y que si lo consideraba como una falta de respeto.

“Ese es el vicio malo del fútbol de Costa Rica, ¿qué le puedo decir? Es el vicio en el que hemos entrado, de las redes sociales, de que todo mundo opina (ríe como de manera sarcástica). Todo el mundo quiere ver sangre”, respondió Paté de manera tajante.

Aunque el arranque de su equipo no ha sido fácil, él mantiene la calma y la actitud para salir adelante pese a la adversidad, hasta por situaciones que se escapan de sus manos.

Como cuando su equipo no pudo jugar su primer partido en el Torneo de Apertura 2026 por una deuda que tenía San Carlos con la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Estoy cada vez más con ganas de mejorar este equipo, no crea, este equipo está para más. Soy consciente de que lo que hemos trabajado no refleja lo que es la tabla y tengo que ser un poco más exigente primero conmigo y luego con mis jugadores”, apuntó.

También dijo qu sus futbolistas tienen calidad, son buenos y que él continuará con la exigencia para que ellos pueden estar mejor.

“Es consolidar un equipo, en el torneo pasado estábamos viviendo una etapa diferente, estábamos peleando el descenso y ya pasamos esa etapa, ahora estamos en un campeonato nuevo donde tiene que consolidarse todo lo que hemos trabajado”, mencionó.

Pero tampoco es que él pueda solo, sino que es un trabajo en conjunto.

“Dependemos del esfuerzo, del sacrificio y del intelecto futbolístico que los jugadores tengan y, a partir de ahí, seguir trabajando. Es así, ya ganamos, pero tienen que descansar, es bueno porque les da un poco de confianza, pero sí hay mucho por mejorar”, aseguró Wálter Centeno.

En su próximo partido, San Carlos visitará a Liga Deportiva Alajuelense el domingo 23 de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.