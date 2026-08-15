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Wálter Centeno reacciona tajante como pocas veces: ‘Ese es el vicio malo del fútbol de Costa Rica’

Vea lo que dijo Wálter Centeno luego del triunfo de San Carlos ante Herediano, en el Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Wálter Centeno fue muy claro luego de la primera victoria de San Carlos en el Torneo de Apertura 2026.
Wálter Centeno fue muy claro luego de la primera victoria de San Carlos en el Torneo de Apertura 2026. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)







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Wálter CentenoSan CarlosApertura 2026San Carlos vs Herediano
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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