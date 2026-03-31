Wálter Centeno, el hijo de Paté, se defiende de lo dicho por la esposa de David Guzmán

Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter Centeno se refirió a la polémica que está protagonizando con la esposa de David Guzmán.

Continúan los dimes y diretes y ahora Wálter Centeno, el hijo de Paté, no se quedó callado ante lo que manifestó Stacy Montero, la esposa de David Guzmán, en mensajes escritos y en video que colgó en su cuenta de Instagram provisional, mientras recupera la de siempre.

¿Qué pasó? Todo empezó en el programa Teléfono Rojo, del periodista Josué Quesada, donde Wálter Centeno Jr. es un panelista.

Allí comentaron sobre los números de la camiseta en el equipo morado y un comentario detonó la situación.

Quesada leyó una opinión que decía: “Patecito, Guzmán no se merece ni siquiera ese número de chema”, en referencia a la camisa 8 que por mucho tiempo utilizó en Saprissa su padre, Wálter Centeno.

Ante la declaración, el joven dijo con tono irónico: “Yo no lo dije, lo dijo él”. Posteriormente, agregó: “Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán... Yo estoy en el club morado y lo veo arriba y luego la veo abajo, digo ‘Señor”.

Lo dicho en el programa no cayó bien a la esposa de David Guzmán, quien expuso su punto de vista: “El papá pudo haber sido lo que quiso y se le respeta. Pero está más que claro que el respeto y los valores Jr. no los conoce. Por favor, ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada... ¿entonces?”, escribió la mujer.

Inclusive, ella dijo que estaba obligada a defender a sus hijos, que no tienen nada que ver y que hay algunas situaciones que no le han gustado en el Club Morado, esa zona VIP del Estadio Ricardo Saprissa donde se encuentran las familias de los futbolistas e invitados especiales.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Wálter Centeno Jr. se defendió de lo dicho por Stacy Montero.

“El problema no es la crítica; el problema es no saber diferenciar entre fútbol y vida personalEn un entorno público, los comentarios sobre rendimiento, actitudes o contexto deportivo son parte del juego. Llevar todo al terreno emocional y familiar no defiende a nadie; solo confirma que no había cómo responder en lo futbolístico. De ética y coherencia no hablemos sin antes mirar hacia adentro”, escribió Wálter Centeno Salas.

Una hora después, el joven publicó otro mensaje relativo a esta situación, que dice: “La crítica es meramente futbolística; jamás ha habido risas ni burlas contra niños, súper fácil atacar sin fundamentos”.