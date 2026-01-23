Wálter Centeno afirma que no cree un ‘cuento’ alrededor de Alajuelense

Wálter Centeno ofreció una rueda de prensa en la víspera del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos, que se efectuará este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que los norteños están saliendo del abismo, el arranque de la Liga no ha sido el esperado en este Torneo de Clausura 2026. Sin embargo, “Paté” sorprendió al afirmar que él no cree lo que catalogó como algunos cuentos alrededor de Alajuelense.

- San Carlos está cambiado y ahora visita a un urgido Liga Deportiva Alajuelense en puntos, en ganar, luego de tres fechas que no lo ha conseguido. ¿Qué planteamiento tendrá Wálter Centeno para este partido?

- El sábado tenemos una gran prueba, vamos a jugar contra el campeón. Sabemos del momento de ellos, pero eso es mentira, es sumamente mentira, porque Alajuelense en Alajuela es Alajuelense.

”En los últimos tiempos ya no es aquel equipo que se caía cuando le hacían un gol; es un equipo que se ha levantado en adversidad y por eso son los campeones.

”No los estoy tirando para arriba, pero esa es la realidad del fútbol de Costa Rica. Hoy en día para nadie es un secreto que ellos están bien en todo. Que no han iniciado bien es un cuento. Si usted quiere se lo cree, si usted quiere no se lo cree. Yo, como llevo años en esto, no me creo el cuento de que están mal”.

- ¿Qué piensa de estos partidos tan seguidos?

- La verdad que a veces para jugadores eso es bueno y a veces es malo, de acuerdo a cómo usted lo tome. Porque jugás cada dos días y tienes que cuidar la parte de recuperación, alimentación, entonces el jugador va tomando timing también.

- Ahora se le ven sociedades dentro de la cancha. ¿Qué puede decir de eso?

- Yo creo que el grupo después de la derrota de Pérez Zeledón fue consciente de que no podíamos regalar más, de que teníamos que hacer algo más, de que teníamos que cambiar la situación del club y llevamos dos partidos, dos partidos conscientes de eso, de que todavía falta mucho.

- ¿Qué piensa del liderazgo del guardameta Mario González?

- En un equipo de fútbol lo más importante es la seguridad y la seguridad empieza por el marco. Él lo ha hecho bien, Jason Vega se ha tranquilizado un poco, nos puede dar una mano en cualquier momento y yo creo que Mario le puede enseñar mucho.

