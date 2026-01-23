Actualidad rojinegra

¿Tiene razón o es una excusa? Esto piensa la afición de Alajuelense sobre lo dicho por Óscar ‘Macho’ Ramírez

1.000 aficionados respondieron una consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y aquí conocerá el resultado

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense supo golpear en el momento oportuno para abrir la cuenta ante Liberia. El gol fue de Ronaldo Cisneros.
Liga Deportiva Alajuelense jugará este sábado ante San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.