¿Tiene razón o es una excusa? Esto piensa la afición de Alajuelense sobre lo dicho por Óscar ‘Macho’ Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense jugará este sábado ante San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Verse en el octavo puesto de la tabla de posiciones después de tres jornadas en el Torneo de Clausura 2026 es algo que posiblemente no tenía contemplado ningún seguidor de Liga Deportiva Alajuelense.

Muchas veces hay equipos que juegan mal y ganan; o se da el caso a la inversa, de escuadras que se bien en el campo, pero no consiguen resultados.

En este caso, el campeón nacional ni juega bien, ni gana y con dos empates y una derrota apenas tiene dos puntos de nueve posibles.

“Nosotros hemos planeado y todo y el espacio que hemos tenido, pues ha sido un poco apretado y el tema es darle tono a los muchachos. Entonces sí hemos notado que en los primeros minutos nos ha costado mucho la coordinativa”, expresó Óscar Ramírez.

La Liga está fallando pases, le cuestan los segundos balones, la defensa no está clara, ni la zona de ataque.

“Tal vez estos dos partidos que nos faltan todavía tal vez vamos a notar un poquito esas cositas y ver de qué manera también jugamos un poco más a la segura, por decirlo de alguna manera, para poder puntuar”, citó el “Macho” de cara al partido de este sábado contra San Carlos.

El técnico de Alajuelense se queja de que no tiene tiempo para trabajar y que no puede hacer más que jugar, recuperar, hacer un bosquejo del próximo partido y jugar otra vez.

“Lo que estamos dando no es la Liga que ustedes mismos saben; no es la Liga habitual del semestre pasado. Y les explico eso, no sé si pueden entenderlo o no; pero si es difícil, si no hay tiempo para trabajar ni nada”, apuntó.

Óscar Ramírez dice que no está preocupado, sino ocupado en que Liga Deportiva Alajuelense reaccione. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué piensa la afición de Alajuelense sobre lo que dice el “Macho”? Para conocer el sentir del liguismo, se planteó esa pregunta a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Esa herramienta gratuita de La Nación cuenta con alrededor de 24.800 seguidores, que en su gran mayoría liguistas; aunque también hay fanáticos de otros clubes que quieren estar informados sobre Alajuelense y que también participan en estos ejercicios.

¿Tiene razón Óscar Ramírez en lo que alega? ¿O más bien son excusas?

A la hora de publicación de este artículo se habían recibido 1.000 respuestas. ¿Imagina el resultado? Antes de ver los números como tal, viene un spoiler.

La conclusión es que a pesar del mal arranque del equipo, la afición de Alajuelense, en su mayoría, se pone del lado del “Macho” y le da la razón.

Ahora sí, esta fue la pregunta: Viendo el arranque de LDA y escuchando a Óscar Ramírez, yo opino que...

- El Macho tiene razón, no hay tiempo de trabajar: 798 votos (79,8%).

- Son excusas: 202 votos (20,2%).

Según un sondeo en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, muchos liguistas le dan la razón a Óscar Ramírez. (La Nación/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

Además, se planteó otra consulta: ¿Qué piensa del mal arranque de LDA? En esta pregunta se formularos tres opciones como posibles respuestas.

Cuando se hizo el corte para escribir este artículo, se contaba con la participación de 330 aficionados emitiendo su criterio. Y estos son los resultados:

- El equipo va a levantar rápido: 262 votos (79,40%).

- Temo lo peor: 27 votos (8,18%).

- Hay campeonitis: 41 votos (12,42%).

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tiende a ser optimista en medio del mal arranque del campeón nacional. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

Alajuelense recibirá este sábado a San Carlos, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y ahí, en la Catedral, los rojinegros tienen la urgencia de reencontrarse con el triunfo.

