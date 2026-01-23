¿Podía evitar Alajuelense jugar cada tres días, como se quejó Óscar Ramírez? Esto dicen FUTV y Unafut

Con la derrota ante Cartaginés fresca, y como parte de un mal arranque del Torneo Clausura 2026, el entrenador de Alajuelense Óscar “Macho” Ramírez lanzó una crítica hacia el campeonato que se percibió como una excusa.

El propio Ramírez tiene muy claro que mientras Liga Deportiva Alajuelense no gane, cualquier cosa que diga será vista como pretexto ante el flojo arranque del nuevo certamen.

En la conferencia de prensa luego del duelo ante los brumosos, el técnico de la Liga aseguró que resulta normal que exista una descompensación después de bajar cargas luego de tanto trajín para luego volver y competir de inmediato.

Sin embargo, tras explicar que no es normal que un equipo como Alajuelense pierda tantos pases, el estratega añadió que no tiene chance para entrenar.

“No sé si algunos de ustedes que son curiosos, han visto que Alajuela es cada tres días, cada tres días (que juega), cada tres días en los primeros cinco partidos. Y entonces es recuperar, bosquejo del partido y jugar. Todos los cinco partidos es lo mismo”, afirmó Óscar Ramírez.

Dentro de su queja, apuntó que algunos equipos tienen al menos un día más para trabajar lo táctico, o lo físico, si quisieran.

“Nosotros no tenemos ese espacio. No sé, pero nosotros estamos jugando tres días, tres días, tres días, tres días. Hay equipos que juegan tres días, cuatro, hasta cinco, luego tres (...). ¿Cómo hago para hacer un poquito físico, un poquito táctico?

”Repaso la línea, repaso la coordinativa en los centros. Es cada tres días y así va a pasar estos cinco partidos. Usted me esté diciendo que cómo hago y yo le digo, no tengo tiempo, no tengo espacio para trabajar”, afirmó Óscar Ramírez.

¿Podía evitar Alajuelense jugar cada tres días? La Nación hizo el ejercicio de buscar respuestas a esa pregunta.

Se quiso conocer la posición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut). Sin embargo, a través de su oficina de comunicación, en el ente rector de la máxima categoría indicaron que no se iban a referir a estos temas.

Lo primero que hay que recordar es que quienes aprueban el calendario de los torneos son los asambleístas Unafut, que son los representantes de los clubes, incluyendo por supuesto el de Alajuelense.

La Nación sabe que en un principio, una opción era que el Torneo de Clausura 2026 empezara el 10 de enero; pero como no se sabía si el Apertura 2025 concluiría el 20 de diciembre o hasta después de Navidad, en la Asamblea de Unafut acordaron que se arrancara a mediados de enero.

El calendario se estrechó más, en vista de que no se podían programar partidos el 31 de enero ni el 1°. de febrero por las elecciones nacionales.

¿Cómo se efectúa la programación? “Cuando llega el calendario por parte de la Unafut, la televisora hace la propuesta de programación de los partidos de local de todo el semestre, que es revisada por el club. Si hay réplicas se escuchan, se revisan y lo que se pueda cambiar de lo que los equipos piden, se cambia”, expresó el gerente de contenido de FUTV, Gabriel Vargas.

Después de eso, el club envía la nota a la Unafut para la programación de los partidos. Y para nadie es un secreto que el calendario está muy apretado.

En otras palabras, es el propio equipo el que solicita la fecha en que quiere jugar, tomando en cuenta por supuesto lo que ya conversó con la televisora.

Inclusive, ahora resulta habitual que haya juegos en horarios atípicos porque existen una serie de variables que se deben contemplar, como la zona climática, si la cancha es sintética o natural, si el equipo viaja antes o no y que no se pueden programar más de tres partidos por día, porque solo se cuenta con dos salas VOR para el videoarbitraje (VAR).

En Liga Deportiva Alajuelense saben que tienen que repuntar para no meterse en más aprietos. (Rafael Pacheco Granados)

La excepción es en la última fecha de la jornada regular, cuando los partidos se deben disputar de manera simultánea.

“El calendario es bastante saturado por la cantidad de partidos y compromisos que tenemos. La elaboración es compleja y la programación de partidos se sale de nuestro control. Sobre esto, le queda a nuestra institución acomodarse a ello para poder levantar el rendimiento con el mismo compromiso y convicción que nos caracteriza”, expresó el directivo de la Liga, León Weinstok.

Con este panorama, queda claro que, pese a la queja de Óscar Ramírez, Alajuelense conocía el calendario, lo aprobó e incluso es el encargado de solicitar la programación de los partidos, que después ratifica Unafut. Es decir, no se trata de una imposición de alguien más para perjudicarlos, ni de un hecho que tome por sorpresa al cuerpo técnico.

Por ejemplo, Guadalupe tuvo solo dos días entre sus primeros dos partidos de campeonato, pues jugó contra Liberia el domingo 18 de enero y el 20 de enero visitó al Herediano.

Óscar Ramírez sabía de antemano que el arranque sería complejo y pronosticó que los próximos dos juegos de Alajuelense también serán difíciles, aunque ante la necesidad, planeará algo diferente.

“Entonces a darle con el corazón de los muchachos, ver cómo mejoramos y tratamos de equilibrar para poder llegar a lo que somos; porque realmente lo que estamos dando no es la Liga habitual del semestre pasado”, citó el técnico manudo.

Mientras que el capitán de Alajuelense, Celso Borges, opinó que siempre es lindo poder trabajar y tener días para practicar, pero que cuando no es así, “hay que hacerle frente”.

“No es lo ideal, pero qué vamos a hacer, así nos pusieron el campeonato. Nosotros ya tenemos que estar acostumbrados, nos encantaría tener más días de recuperación y entrenamiento.

”Pero no es así y hay que hacer lo mejor con el escenario que tenemos. Nos encantaría entrenar y poder estar así, pero ni modo, no es una excusa y tenemos que hacerlo mejor”, comentó Celso Borges.

Ahora Óscar Ramírez y Alajuelense tienen la urgencia de buscar su primer triunfo en el torneo. El sábado recibirán a San Carlos, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los rojinegros se enfocan en lo que tienen que mejorar a lo interno y en recuperar a los lesionados que son Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Rashir Parkins.

