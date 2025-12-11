Puro Deporte

Vuelta a Costa Rica 2025 tendrá a la montaña como protagonista en las primeras cinco jornadas

La edición 59 de la Vuelta a Costa Rica arranca este viernes en Heredia con un desafío mayúsculo para los ciclistas

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística Costa Rica 2024, décima etapa
La edición 59 de la Vuelta a Costa Rica arranca este viernes en Heredia. En total competirán 105 ciclistas que deberán sortear 10 etapas. (Rafael Pacheco Granados)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

