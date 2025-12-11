Vuelta a Costa Rica 2025 tendrá a la montaña como protagonista en las primeras cinco jornadas

La edición 59 de la Vuelta a Costa Rica arranca este viernes en Heredia. En total competirán 105 ciclistas que deberán sortear 10 etapas.

Un inicio trepidante, con jornadas de alta montaña, descensos peligrosos y calles angostas, es lo que les espera durante las primeras cinco etapas a los 105 ciclistas que tomarán la partida de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025

La prueba arranca este viernes 12 de diciembre a las 8 a. m. en la Municipalidad de Heredia y concluye en el Parque de Grecia, tras 107 kilómetros que abarcan el paso por los cruces de Grecia, Naranjo y San Ramón; el sector de La Trocha; nuevamente Naranjo; la autopista Bernardo Soto y la llegada a Grecia por la Radial.

Será una competencia donde los escaladores tendrán la última palabra y donde la definición empezará a gestarse en las primeras cinco de las 10 etapas programadas, en las que no se permitirá dar ventaja al oponente si se desea estar en el lote principal del protagonismo.

Precisamente los entrenadores Yurandir Leandro, del 7C Economy Hyundai; Elías Vega, del Colono Bikestation Kölbi; y Luis García, del Manza Té La Selva Scott, analizaron las primeras cinco jornadas, que sin duda serán fundamentales para el orden de la clasificación general del giro a la tica de este año.

Yurandir, jefe de filas del equipo campeón de la Vuelta 2024 y quien tiene en su planilla al monarca del giro anterior, Luis Daniel Oses, aseguró que la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) no deja de sorprenderlos y retarlos como entrenadores al cambiar tanto el arranque de un año a otro.

“Nos enfrentamos a una Vuelta diferente. El año pasado se inició con etapas súper largas, donde hicimos 600 kilómetros en los primeros días de carrera. Este año nos presentan una propuesta de inicio con jornadas que podrían considerarse etapas reina y de mucha exigencia”, comentó Leandro.

El estratega explicó que en la primera jornada el ascenso por el sector de La Trocha entre San Ramón y Naranjo es muy demandante, y que al finalizar el día se conocerá cuáles ciclistas están para disputar el título de la Vuelta.

“No creo que al final de la etapa sepamos quién será el campeón de la Vuelta, porque faltará mucha carrera. El segundo día la subida a Poasito, en Alajuela, son 18 kilómetros de ascenso duro y luego una bajada peligrosa y extensa, antes de afrontar una travesía de 110 kilómetros. Será muy complicado”, agregó.

Para Yurandir, la Vuelta llegará a su momento cumbre después de la contrarreloj en Turrialba, donde se terminará de acomodar la carrera.

“La competencia quedará muy seleccionada, no será definitivo, pero sí muy importante para la clasificación general. Serán dos Vueltas a Costa Rica: una antes de la contrarreloj y otra después. Será así porque un equipo defenderá la camiseta amarilla y los demás intentarán obtenerla camino a Pérez Zeledón”, enfatizó Leandro.

La Vuelta se debe correr con mente fría

Elías Vega, quien está al frente del Tren Rojo, el Colono Bikestation Kölbi, manifestó que el inicio del giro a la tica es muy diferente al de los dos años anteriores, en los que había etapas con recorridos largos y llanos, lo cual hará esta edición más difícil.

“Esta vez no tendremos esos trayectos planos. Desde el arranque debemos enfrentar subidas complicadas como La Trocha. Al día siguiente, Poasito en Alajuela y Fraijanes; después El Guayacán, de Guápiles a Paraíso; la cronoescalada en Turrialba; y el Cerro de la Muerte en la quinta jornada. Serán cinco días intensos y se debe correr con mente fría y saber manejar el equipo”, dijo Vega.

Elías, quien sumó más de 10 Vueltas como ciclista, debutará en el giro a la tica como entrenador, tras asumir el equipo Colono Bikestation, con el que ganó la Vuelta a Chiriquí en noviembre anterior con Joseph Ramírez.

Mientras tanto, Luis Chepito García, quien estará al frente del Manza Té - La Selva, aseguró que el equipo tiene grandes expectativas, aunque es claro que deben obtener buenos resultados en las primeras cinco etapas si desean ser protagonistas en la Vuelta.

“Las etapas serán rápidas, exigentes y determinantes. Será fundamental dominar los ascensos y tener mucho cuidado en los descensos, que serán peligrosos por las calles angostas. Es importante no perder tiempo en los primeros días si queremos pelear el primer lugar, y los corredores lo saben muy bien”, expresó García.

Para el excampeón de metas volantes de la Vuelta a Costa Rica, será su segunda experiencia como entrenador, pues en el 2022 estuvo al frente del Banco Guayaquil de forma interina, al no poder viajar el director técnico, logrando el subcampeonato de la carrera con un corredor colombiano.

