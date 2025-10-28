Otros deportes

Vuelta a Costa Rica 2025 promete un recorrido exigente y de mucha montaña: Vea las etapas

La Vuelta Ciclística a Costa Rica 2025, que arranca el próximo 12 de diciembre, tendrá 1.251 kilómetros de recorrido

Por Juan Diego Villarreal
20/12/2024, San José, Pérez Zeledón, Etapa 8 de la Vuelta a Costa Rica 2024, que sale de la Municipalidad de Pérez Zeledón hacia San Rafael de Oreamuno en Cartago.
La Vuelta a Costa Rica 2025 tendrá 10 tapas con recorridos en el Valle Centra,l Guápiles y la Zona Sur de nuestro país . (Rafael Pacheco)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

