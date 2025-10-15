Volvió el fútbol nacional con un partido de caras largas entre Liberia y Puntarenas

Fernando Lesme se mostró muy participativo en el partido entre el Municipal Liberia y Puntarenas FC.

Volvió el fútbol nacional con el partido entre Liberia y Puntarenas FC, luego del receso concedido a la Selección de Costa Rica para que tuviera su espacio de preparación en la eliminatoria mundialista, pero lo que aún no regresan son los goles.

El juego de buenas intenciones, se acabó con un 0-0 en el marcador y un punto para cada equipo, un resultado que dejó caras largas.

Antes del pitazo del árbitro central Steven Madrigal, la lluvia dio tregua en la Ciudad Blanca. Aunque la cancha del Estadio Edgardo Baltodano se comportó a la altura, también el campo de juego se percibía más rápido de la cuenta.

De primera entrada, Fernando Lesme andaba inquieto y participativo, pero Francisco Rodríguez fue el primero en dar un claro aviso, cuando sacó un latigazo que obligó a Adonis Pineda a una intervención certera, celebrada por el Puerto como si se tratara de un gol.

Antonny Monreal también protagonizó una acción oportuna, ante un intento de Daniel Colindres.

El Puerto también trató de ir al frente con insistencia, aunque sin tanta claridad de cara al marco. En términos generales, el partido se tornó reñido y parejo.

Gabriel Leiva por poco sorprende con un remate cruzado de pierna izquierda que salió desviado, en uno de los últimos intentos antes de la reposición.

Fue uno de esos juegos en los que el empate se percibe justo, aunque muchos digan que la justicia en el fútbol no existe.

También puede catalogarse como un resultado que se percibe como un freno mutuo, porque aunque Liberia alcanza 20 puntos como Saprissa, el cuadro de José Saturnino Cardozo salió al campo de juego con la intención de algo más.

Los pamperos dejaron ir a posibilidad de meter presión en esa lucha por el primer lugar del Torneo de Apertura 2025.

En tanto que el Puerto se encuentra cerca, pero no logra entrar en el embudo de la zona de clasificación.

“Lastimosamente salimos con una sensación de que podía ser un poquito más. Es una buena cancha, pero había partes con agua, aunque no es excusa. Tuvimos ocasiones y ellos también”, expresó Adonis Pineda en la transmisión de FUTV.

El guardameta del Puerto dijo que necesitan sumar para acercarse a los equips que están arriba, y que en casa no pueden perder ni un punto, un desafío lanzado para el duelo que sigue de los naranjas contra Cartaginés.

Mientras que Malcom Pilone indicó que en el primer tiempo fueron mejores, pero no pudieron concretar y esperan hacerlo el domingo contra Herediano, ahí mismo, en Liberia.

Antes del pitazo final en el juego entre Liberia y Puntarenas FC reapareció la lluvia, en una noche sin goles.