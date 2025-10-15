Puro Deporte

Volvió el fútbol nacional con un partido de caras largas entre Liberia y Puntarenas

El juego entre Liberia y Puntarenas FC fue parejo en el Estadio Edgardo Baltodano

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernando Lesme se mostró muy participativo en el partido entre el Municipal Liberia y Puntarenas FC.
Fernando Lesme se mostró muy participativo en el partido entre el Municipal Liberia y Puntarenas FC. (Prensa Liberia/Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LiberiaPuntarenas FCApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.