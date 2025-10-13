Otros deportes

Vuelve el Torneo Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 12 entre martes y jueves?

El Torneo Apertura 2025 retorna con fecha completa, la cual se disputará entre este martes 14 y el jueves 16 de octubre

Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto Herediano Óscar Ramírez Alajuelense Torneo Apertura 2025 13 de octubre del 2025 La Nación
Jafet Soto y Óscar Ramírez, volverán a estar frente a frente en el Clásico provincial entre Herediano y Alajuelense. La Nación (La Nación/La Nación)







Torneo Apertura 2025Jornada 12Herediano vs. Alajuelense
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

