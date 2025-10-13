Vuelve el Torneo Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 12 entre martes y jueves?

Jafet Soto y Óscar Ramírez, volverán a estar frente a frente en el Clásico provincial entre Herediano y Alajuelense. La Nación

Luego del parón por la fecha FIFA, El Torneo Apertura 2025 retorna esta semana con cinco partidos en tres días.

Con un Deportivo Saprissa como líder, seguido por el Municipal Liberia -y el Club Sport Herediano fuera de la zona de clasificación- la fecha 12 tiene compromisos que pueden darle un nuevo orden a la tabla de clasificación.

Precisamente el líder, Saprissa, tendrá una salida al estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, cuando se mida al San Carlos de Wálter Paté Centeno, que es colero del campeonato.

Mientras tanto, en el clásico provincial, el Herediano recibirá a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. El Team no tiene derecho a trastabillar, si desea mantener sus opciones de clasificarse a las semifinales y defender su bicampeonato.

Fecha Hora Partido Canal 14 de octubre 8 p.m. Liberia vs. Puntarenas FUTV 15 de octubre 4:30 p.m. Sporting FC. vs. Pérez Zeledón Tigo Sports 15 de octubre 7:30 p.m. San Carlos vs. Saprissa Tigo Sports 15 de octubre 8 p.m. Cartaginés vs. Guadalupe FUTV 16 de octubre 8 p.m. Herediano vs. Alajuelense FUTV

