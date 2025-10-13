Vuelve el Torneo Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 12 entre martes y jueves?

Luego del parón por la fecha FIFA, El Torneo Apertura 2025 retorna esta semana con cinco partidos en tres días.
Con un Deportivo Saprissa como líder, seguido por el Municipal Liberia -y el Club Sport Herediano fuera de la zona de clasificación- la fecha 12 tiene compromisos que pueden darle un nuevo orden a la tabla de clasificación.
Precisamente el líder, Saprissa, tendrá una salida al estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, cuando se mida al San Carlos de Wálter Paté Centeno, que es colero del campeonato.
Mientras tanto, en el clásico provincial, el Herediano recibirá a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. El Team no tiene derecho a trastabillar, si desea mantener sus opciones de clasificarse a las semifinales y defender su bicampeonato.
La jornada 12
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|14 de octubre
|8 p.m.
|Liberia vs. Puntarenas
|FUTV
|15 de octubre
|4:30 p.m.
|Sporting FC. vs. Pérez Zeledón
|Tigo Sports
|15 de octubre
|7:30 p.m.
|San Carlos vs. Saprissa
|Tigo Sports
|15 de octubre
|8 p.m.
|Cartaginés vs. Guadalupe
|FUTV
|16 de octubre
|8 p.m.
|Herediano vs. Alajuelense
|FUTV