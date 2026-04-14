Voleibolista costarricense brilla en el campeonato universitario más importante de Estados Unidos

La costarricense Sofía Vega Barramtes fue nombrada Novata del Año de la South Atlantic Conference, de la NCAA, con el equipo Tusculum Pioneers de Tennessee.

La costarricense Sofía Vega Barrantes se ha convertido en la revelación más destacada del voleibol de playa universitario en Estados Unidos, al acumular cuatro galardones de élite en apenas cuatro meses de competencia en la NCAA (siglas en inglés de National Collegiate Athletic Association).

La jugadora de los Tusculum Pioneers de Tennessee fue nombrada Novata del Año de la South Atlantic Conference, seleccionada en el Primer Equipo All-Conference, reconocida en el Primer Equipo All-Tournament y contribuyó al subcampeonato de su universidad, con solo 20 años.

Además, Sofía ya ostenta un palmarés internacional impresionante, con la participación en dos campeonatos mundiales, dos Juegos Panamericanos, así como en dos torneos Futures Pro Tour, lo cual la consolidan como una de las atletas con mayor proyección internacional en el voleibol de playa de Costa Rica

De acuerdo a un boletín de prensa enviado por el Icoder, Sofía Vega fue elegida por la entrenadora Emily Kalmink para integrar la pareja #1 de los Tusculum Pioneers, junto a la veterana Hannah Marsh, convirtiéndose en la jugadora estelar del equipo desde su primer año.

“Ser seleccionada por la entrenadora para integrar la pareja #1 de los Tusculum Pioneers es un honor enorme y una responsabilidad que asumí con mucho compromiso. No es común que una jugadora de primer año reciba esta oportunidad en la NCAA; es algo realmente positivo para mi carrera deportiva”, explicó Vega.

Este nombramiento, reservado casi siempre para atletas más experimentadas, confirma el impacto inmediato de la costarricense en la NCAA.

“Formar parte de la pareja principal implica un nivel adicional de exigencia y presión, pero también una motivación enorme para dar siempre lo mejor de mí al representar a mi institución y a Costa Rica”, comentó Vega.

Durante toda la temporada, Sofía defendió con éxito la posición de honor, manteniéndose invicta en las primeras cinco competencias y logrando victorias frente a parejas #1 de universidades de División I. Su desempeño la consolidó como una de las figuras más destacadas de la South Atlantic Conference (SAC).

Por otra parte, la también costarricense Ángel Williams, jugadora de la University of Tampa, se consolidó como una de las grandes figuras de la División II de la NCAA, siendo pieza clave para que su universidad se mantenga como potencia nacional.

En el caso de Marcela Araya, pionera costarricense en la NCAA, dejó su huella en 2015 al ser nombrada All-American por la Asociación de Entrenadores de Voleibol de Estados Unidos (AVCA), el máximo honor individual a nivel nacional.