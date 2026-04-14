Puro Deporte

Voleibolista costarricense brilla en el campeonato universitario más importante de Estados Unidos

La costarricense, en su primera temporada en el voleibol universitario, recibió múltiples galardones por su desempeño

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Por Juan Diego Villarreal
Sofía Vega Barramtes Voleibol de playa Tusculum Pioneers NCAA Estados Unidos 14 de abril del 2026 Cortesía: Sofía Vega
La costarricense Sofía Vega Barramtes fue nombrada Novata del Año de la South Atlantic Conference, de la NCAA, con el equipo Tusculum Pioneers de Tennessee. (Cortesía: Sofía Vega/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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