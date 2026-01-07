Puro Deporte

Promesa del voleibol de playa costarricense jugará en la liga universitaria más competitiva del mundo

Atleta de 19 años recibirá beca completa durante cuatro años para estudiar y jugar en prestigiosa universidad

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Sofía Vega Barrantes Voelibol de playa Tusculum University Becada NCAA 7 de enero del 2026 Cortesía: Nelson Vega
Sofía Vega Barrantes espera combinar el voleibol de playa con los estudios de Administración de Empresas, en los Estados Unidos. (La Nación/Cortesía: Nelson Vega)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía Vega BarrantesTusculum UniversityNCAA
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.