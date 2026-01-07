Promesa del voleibol de playa costarricense jugará en la liga universitaria más competitiva del mundo

Sofía Vega Barrantes espera combinar el voleibol de playa con los estudios de Administración de Empresas, en los Estados Unidos.

Luego de competir en dos mundiales juveniles y dos Juegos Panamericanos, la voleibolista costarricense Sofía Vega Barrantes recibió una propuesta imposible de rechazar.

La atleta nacional podrá consolidar su carrera deportiva al obtener una beca completa para competir en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), en los Estados Unidos, el sistema universitario deportivo más exigente y prestigioso del mundo.

Sofía será becada al 100 % por Tusculum University, ubicada en el estado de Tennessee, Estados Unidos, lo que le permitirá proyectarse a nivel internacional y seguir representando a Costa Rica en diversos torneos internacionales.

Esta casa de estudios fue fundada en 1794, por lo que es una de las instituciones universitarias más antiguas de Tennessee y Estados Unidos, con un exigente programa deportivo.

La beca cubre matrícula, hospedaje y alimentación, lo que le permitirá combinar sus estudios universitarios con un programa de alto rendimiento deportivo durante cuatro años, con la posibilidad de extenderse a cinco.

La voleibolista, quien combina el voleibol de playa con el de salón, llamó la atención de la entrenadora en jefe de Tusculum University, Emily Kalmink, quien la reclutó para formar parte del equipo Tusculum Pioneers, que participa en la South Atlantic Conference (SAC) desde 1998.

Sofía Vega, entre estudios y entrenamientos

Sus primeros juegos con la camiseta naranja serán el 20 y 21 de febrero, cuando visite Loveland, en el estado de Ohio. Posteriormente, el 4 de marzo, competirá en el torneo “Tri-Match”, donde enfrentará a los equipos de Tennessee Tech y Lynchburg.

La atleta de 19 años cursará estudios en Administración de Empresas durante su etapa universitaria en Estados Unidos. Actualmente, es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Fidélitas, por lo que espera regresar a Costa Rica y completar un año más de carrera para graduarse como ingeniera industrial.

“Competir en el voleibol de playa de la NCAA representa una oportunidad única para elevar mi nivel competitivo. Todo este crecimiento lo asumo con la responsabilidad de seguir representando a Costa Rica, con una mejor preparación técnica, física y mental”, manifestó Vega.

La deportista, quien entrena bajo las órdenes del entrenador Pablo Acuña, en el equipo de San José, y de Ingrid Morales en el voleibol de playa, comentó que competir todos los fines de semana en Estados Unidos le ayudará a elevar su nivel, el cual espera reflejar en la Selección Nacional.

La seleccionada nacional representó a Costa Rica en el Campeonato Mundial U19 (China, 2024) y en el Campeonato Mundial U21 (Tailandia, 2023), así como en los Juegos Panamericanos Juveniles de Tulsa, Estados Unidos (2022), y Asunción, Paraguay (2025). Además, ganó una medalla de plata en el Torneo Norceca Sub-23, disputado en Islas Caimán en 2025.

Finalmente, la atleta destacó el apoyo institucional del ICODER, el Comité Olímpico y la Federación Costarricense de Voleibol durante su trayectoria deportiva.