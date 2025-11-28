Voleibol costarricense llora la muerte de carismático jugador tras dura batalla contra una enfermedad

El voleibol de Costa Rica está de luto.

El voleibol de Costa Rica se encuentra de luto ante la muerte de Erick Ramírez Wong, a los 54 años, luego de que batalló contra una enfermedad.

Cuentan algunos de sus amigos que después de que recibió el diagnóstico, tomó la decisión de irse al extranjero para someterse a un tratamiento.

Después de una lucha larga, ese deportista tan querido falleció en territorio nacional.

Muchas de las personas que conocieron a ese hombre carismático que amaba jugar voleibol y que compartían esa misma pasión, mostraron su pesar con mensajes de condolencias a través de redes sociales.

En su cuenta de Facebook, la Asociación de Voleibol de Pérez Zeledón difundió una esquela, en la que lamentó profundamente el fallecimiento de Erick Ramírez Wong y describió que él llegó a San Isidro de El General muy joven.

La Asociación de Voleibol de Pérez Zeledón le envió sus condolencias a la familia de Erick Ramírez Wong. (Facebook Voleibol PZ/Facebook Voleibol PZ)

“Creció con valores firmes que lo llevaron a destacar tanto en las aulas como en las canchas de voleibol. Fue un excelente estudiante, un atleta entregado y una excelente persona que dejó una huella profunda.

”Lo despedimos con gratitud, recordando su espíritu noble y su ejemplo de superación. Que su vida nos inspire a ser mejores cada día. Fortaleza a sus familiares y amigos”, se lee en la nota luctuosa de la Asociación de Voleibol de Pérez Zeledón.

Erick Ramírez Wong amaba el voleibol. (San José Volleyball/San José Volleyball)

San José Volleyball también publicó una esquela en su Facebook y posteó un artículo de un periódico, recordando cuando Erick Ramírez Wong fue campeón de voleibol de sala con San Joaquín de Flores, bajo la dirección técnica de Juan Acuña.