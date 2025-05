Vocero de Alajuelense le manda mensaje contundente al gerente general de Saprissa

Antes de que empezara el partido entre Santa Ana y Liga Deportiva Alajuelense, el vocero rojinegro Marco Vásquez atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión. Varias de las consultas se enfocaron en las palabras pronunciadas por el gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla, al hablar de un equipo “segundón”.

- Gustavo Chinchilla, el gerente del Deportivo Saprissa, habló de un equipo segundón. No ha dicho cuál equipo. ¿Ustedes se sienten aludidos? ¿Van directamente las declaraciones de don Gustavo Chinchilla dirigidas a Liga Deportiva Alajuelense? ¿Si fuera así, cómo toman esas declaraciones del gerente del Saprissa?

- Difícil sentirnos aludidos, porque soy honesto, me gusta la gente que habla de frente. Me gusta la gente que me vuelve a ver a los ojos y me dice las cosas de frente con nombres y apellidos. Entonces, si el señor Chinchilla no quiso mencionar nombres, entonces es difícil.

”Que don Gustavo diga nombres y la pregunta también que me hago es, segundones en qué. Porque si se refiere al fútbol femenino, pues nosotros somos líderes indiscutibles en los últimos 8 o 9 campeonatos de fútbol femenino. Si estamos hablando de segundones, bueno, habrá que pensar quiénes son los segundones en el fútbol femenino.

”O hablemos también del pago a las entidades sociales de Costa Rica, a la Caja, al Ministerio de Hacienda, en donde nosotros hemos sido líderes indiscutibles en este campo de hacerle frente a nuestras obligaciones.

”O hablemos del campeonato centroamericano en donde somos bicampeones. O hablemos del campeonato de Copa en donde somos bicampeones. Entonces, es difícil sentirse aludido porque me gustaría que me explicara a qué se refiere.

”¿Se refiere al campeonato nacional? Ah bueno, sí, quedamos en segundo lugar, pero detrás de Herediano. Entonces, estas discusiones me gustan, pero yo siento que tienen que llevar nombre y apellido, porque me parece muy irrespetuoso, y una falta de tacto absoluta de que se pongan a hablar, o inclusive que se asuma que se está hablando de Liga Deportiva Alajuelense, cuando ni siquiera estamos en el problema.

”O sea, no entendí a qué se referían estos comentarios, porque nosotros no tenemos nada que ver con los supuestos problemas que tiene el Deportivo Saprissa".

- ¿Usted tiene comunicación con Gustavo Chinchilla?

- Vea, siempre tiene que haber comunicación, yo a Gustavo lo conozco de toda la vida, pero lo que no entiendo es, si están enfrentando todos estos problemas, lo que no entiendo es por qué andar buscando micrófonos y cámaras y buscando tribuna, y como decimos popularmente, las luces de los reflectores. ¿No debería estar resolviendo sus problemas antes de estar hablando de otras instituciones?

”Porque de nuevo, no puedo sentirme aludido en este momento porque no dice nombres, no dice apellidos, y a mí me gusta que si usted tiene algo que decirme, vuélvame a ver a la cara y dígamelo, no pasa nada, podemos hablar. Es que esto no es algo personal, que cada uno está en su institución, cada uno respeta a sus contrarios, a sus competidores.

”Nosotros hemos logrado cosas muy buenas. Que se nos ha negado un campeonato nacional, sí; pero hemos logrado cosas muy buenas. Eso no nos autoriza a denigrar a nadie, eso no nos autoriza a hablar de otros equipos porque no tienen un CAR, o porque no pueden pagar sus obligaciones a tiempo, o porque no logran clasificar a campeonatos centroamericanos.

”Eso no nos autoriza. Y por otro lado, te digo una cosa, no me alegra de ninguna manera que un equipo esté pasando por una situación compleja. A mí me alegra en el área deportiva, ganar. Me alegra mucho en la competencia en sí, me alegra ver que el Saprissa no gana, y que nosotros le pasamos.

”Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener que señalar, o tener que denigrar a alguna institución porque no tiene lo que yo tengo, jamás. O porque no ha logrado lo que yo he logrado. Jamás van a ver a una institución como la Liga Deportiva Alajuelense asumiendo una posición de ese tipo. Eso no es ético, eso no es nuestro estilo".

Marco Vásquez considera que desde Liga Deportiva Alajuelense jamás se emitirá un comentario despectivo contra cualquier rival. (MAYELA LOPEZ)

- Jafet Soto habla directa e indirectamente de la Liga, también lo hace el Saprissa, directa e indirectamente, porque todos sabemos que es en referencia a la Liga Deportiva Alajuelense...

- No, no, no. Jafet está hablando del arbitraje. Jafet lo que mencionó es el arbitraje y habla de una jugada en particular. Perfectamente pudo haberle pasado con cualquier otro equipo.

”Yo hablé del VAR hace, bueno, cuando recién estaba entrando, hablo del VAR y al siguiente partido afectan a Santa Ana en nuestra casa. Entonces sigo viendo que, lamentablemente, eso es un tema, digamos, de mucha subjetividad, de mucho error humano.

”La ventaja con Jafet es que habla de frente. Eso sí te lo puedo decir. Yo siempre he tenido, digamos, esa ventaja con Jafet, que cuando nos hablamos, nos hablamos de frente. Entonces yo pediría eso: si usted quiere hablar de la Liga, está bien, está bien, hágalo, pero dígalo con nombres y apellidos, hábleme de frente.

”Y si se está utilizando ese adjetivo de ‘segundón’ y si se refieren a la Liga, entonces dígame dónde, dígame en qué área soy segundón y podemos discutir, porque hay muchas áreas en las que nosotros hemos tenido un liderazgo muy marcado en los últimos años.

- Si se estuviera refiriendo a Liga Deportiva Alajuelense, ¿por qué la Liga en la conversación? ¿Siente algún resentimiento o algo que puede existir en contra de Liga Deportiva Alajuelense?

- Vieras que directamente, hasta el día de hoy, no. Realmente yo no he sentido, digamos, que haya algún problema con otros clubes porque nosotros tengamos algo que el otro club no tiene, o al contrario. Cada uno tiene sus logros, cada uno tiene sus problemas.

”Somos respetuosos de esas cosas, y no nos gusta jamás, jamás, jamás señalar a otros clubes por lo que no tienen, o por cosas que nosotros tenemos y los demás no.

- Tanto se ha hablado del tema del arbitraje nacional en esta última semana. ¿Hhan mostrado alguna preocupación por todo lo que está pasando o cómo están manejando el caso específicamente de Keylor Herrera y Benjamín Pineda?

- Vieras que cuando estaba por entrar el VAR al fútbol nacional, yo había dado unas declaraciones en donde decía que era muy importante que llegara el VAR porque íbamos a normar ya el tema del arbitraje, que ya íbamos a tener esto más controlado.

”En ese mismo fin de semana jugamos contra Santa Ana en casa y faltando como un minuto para que terminara el partido no se le pitó un penal a Santa Ana y el VAR no entró en acción y finalmente empatamos ese partido.

”Entonces, lo que he llegado a concluir es que hay momentos en donde el VAR, o los árbitros sin VAR, cometen errores. Este tema del VAR sigue siendo algo muy subjetivo, sigue siendo un tema de decisión arbitral. No era lo que yo pensé en algún momento, siguen habiendo errores, siguen habiendo malas decisiones.

”En algunos momentos se favorece a algún club, en otros momentos no se le favorece y bueno, lo que yo pensé que iba a ser una solución para todo el tema del arbitraje llegó a ser también algo que, si bien obviamente viene ya por la tecnología que esto representa, viene a apoyar; por otro lado sí te puedo decir que hay temas muy subjetivos todavía. Hay temas de decisión y por supuesto que hay errores humanos dentro de esto".

- Jafet Soto dijo que esperaba no ver una zancadilla con el hombro. ¿Qué puede decir de eso?

- Sí, pero bueno, lo que Jafet está hablando es precisamente lo que te decía anteriormente. Tenemos una situación en donde el VAR viene a dar en determinado momento un beneficio a un club, en otro momento lo afecta.

”Yo realmente creo que en el fútbol mundial sigue siendo todavía la decisión humana la que va a privar en estos casos, como lo que dice Jafet, o un gol que no se le autorizó a Santos en el Saprissa contra Saprissa, por ejemplo, cuando ellos pudieron haber ganado ese partido.

”El famoso penal que no se le pitó a Santa Ana en el Morera Soto, faltando uno o dos minutos para que terminara el partido. Entonces, sigue siendo un tema de mucha subjetividad y sigue siendo un tema que va a traer controversia".

Marco Vásquez dijo por qué en Liga Deportiva Alajuelense no se sienten aludidos ante lo expresado por el gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla. (Rafael Pacheco/Fotografías)

- ¿Siente que sí han mejorado las decisiones arbitrales con el VAR?

- Yo siento que hemos mejorado en el arbitraje, había muchísima polémica. El año anterior estuvimos muchos meses sin una Comisión de Arbitraje. Luego entró un presidente, renunció y ahora me parece que estamos en un buen momento con un presidente de la comisión con muchísima experiencia.

”Yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a apoyar todos para que esto camine, porque sí, definitivamente el tema del VAR sigue siendo un tema polémico, sigue siendo un tema de decisión, sigue siendo un tema en donde el árbitro o los árbitros que están metidos en esto pueden tomar decisiones que afecten o no en algún momento algún club".

