¿Segundón? Alajuelense responde si se siente aludido ante lo dicho por gerente general de Saprissa

¿Se sienten aludidos en Liga Deportiva Alajuelense por unas declaraciones emitidas este 2 de mayo por el gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla? El vocero de los rojinegros, Marco Vásquez, lo negó de manera contundente, con argumentos incluidos, ante una consulta de La Nación.

Para comprender qué pasó, lo primero es conocer lo que dijo Gustavo Chinchilla en charla con Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo: “Al Saprissa no le regalan la plata, al Saprissa no le regalan los torneos, al Saprissa no le regalan nada; pero resulta que tiene un problema de descalce de flujo y en un medio que tiene 20 años de estar tratando de reinventarse sacan una noticia que dice que Saprissa no tiene plata para pagar esto.

”Y a la par, noticias de otro equipo que tiene las mejores condiciones económicas en no sé cuántas décadas. ¿Por qué? Porque Saprissa vende, no por el otro equipo segundón; si no porque Saprissa vende, esa es la realidad, pero nosotros mismos nos la buscamos”.

Gustavo Chinchilla se refiere a que en la página 30 de la edición impresa de La Nación del sábado 25 de enero, salieron publicados dos artículos.

Uno titulado: Liga muestra el mejor balance económico ‘en varias décadas’. La nota hacía referencia a que los rojinegros acababan de enviar a sus asociados el informe del entonces tesorero del club, Jorge Corrales, previo a la asamblea.

Mientras que el otro artículo en esa misma página se tituló: ‘S’ debe resolver millonaria deuda para utilizar a sus nuevos extranjeros. Dicha noticia daba a conocer esa situación por la que Sabin Merino y Nicolás Delgadillo se demoraron tanto tiempo para poder tener participación con el club morado.

Marco Vásquez dijo por qué en Liga Deportiva Alajuelense no se sienten aludidos ante lo expresado por el gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Así reacciona Alajuelense

¿Se sienten aludidos en la Liga? “No tenemos por qué sentirnos aludidos, porque Liga Deportiva Alajuelense es número uno en Centroamérica como bicampeón invicto; es número uno en Costa Rica como bicampeón del Torneo de Copa. Somos líderes en desarrollo de talento para selecciones nacionales menores, somos líderes en el desarrollo integral de jóvenes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

”Somos líderes en el fútbol femenino y hemos mantenido también un liderazgo en el pago de las obligaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social y a Hacienda por muchos años en Costa Rica. Entonces, de ninguna manera me puedo sentir aludido por esas palabras, porque no creo sean para nosotros”, expresó Marco Vásquez.

También aseguró que él esperaría que el día que Gustavo Chinchilla tenga algo que manifestar de la Liga, lo diga con nombres y apellidos, porque considera que sería la manera correcta y respetuosa de hacerlo.

El clásico nacional del 21 de abril terminó con un empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, indicó que más allá de que si lo sorprenden o no estas declaraciones, lo que cree es que en este momento el que tiene que estar realmente molesto es el presidente de la S, Juan Carlos Rojas.

“Le entendí a don Gustavo que ellos están con un problema de flujo de caja y lejos de estar buscando tribuna, micrófonos y cámaras para buscar culpables por lo que les está pasando y denigrar a otros equipos, lo que debería de hacer es estar buscando soluciones al problema de flujo de caja que él indica que tienen”, citó.

Vásquez consideró que es posible que la situación financiera de la Liga y el proyecto social que representa el CAR incomode a algunos, pero recordó que orgullosamente para el liguismo, la institución rojinegra pertenece a miles de asociados en todo el país, quienes año con año aprueban los presupuestos y revisan los estados financieros.

“Las decisiones que han tomado las Juntas Directivas nos han llevado a un bienestar financiero, que nos hace ver con optimismo un futuro de sostenibilidad económica para la institución. Si generamos incomodidad en otros clubes, por supuesto.

”No solo en el tema financiero en sí, si no que el mismo CAR, al ser un proyecto social por la envergadura que tiene, que es único en Costa Rica, en Concacaf y en muchas partes del mundo. Y eso también genera este tipo de reacciones de parte de otros clubes, es normal”, destacó.

Marco Vásquez reiteró que él no puede asumir que Gustavo Chinchilla esté hablando de Alajuelense, porque insistió en que los manudos son primeros en muchas áreas, aparte de que el gerente de Saprissa no llamó a las cosas por su nombre.

Otro punto que destacó es que para lo que representan en el fútbol nacional, la relación entre Alajuelense y Saprissa tiene que ser buena.

Porque aunque sean rivales en la cancha, dentro de la industria del balompié, las instituciones deben de caminar juntas, por el bien del fútbol de Costa Rica.

Inclusive, señaló que los presidentes de los dos clubes, Joseph Joseph y Juan Carlos Rojas, están sentados en una misma mesa en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, y que entonces, deben existir coincidencias en muchos temas.

Finalmente, afirmó sentirse convencido de que lo dicho por Gustavo Chinchilla no es el pensar de la Junta Directiva de Saprissa, porque aseguró que él es muy nuevo en la industria, y probablemente no entienda de esto.

”Cuando él todavía estaba jugando a las bolinchas y al atari con los amigos del barrio, ya nosotros estábamos trabajando en esta industria, y generando buenas relaciones con los demás clubes.

”En estos 26 años que tengo de estar en esta industria, sin importar lo que hayamos logrado o lo que hayamos construido, ninguna Junta Directiva, pasada o actual, ha denigrado a otros equipos por no tener lo que tenemos en Alajuelense", concluyó Marco Vásquez.

