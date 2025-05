Saprissa prepara un último recurso tras perder millonario pleito internacional

En el Deportivo Saprissa no se sienten con las manos amarradas, luego de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en la que debe pagar una cifra millonaria a un equipo de Israel.

El TAS rechazó la apelación que hizo Saprissa por la demanda que le había impuesto el club israelí Hapoel Beer Sheva, por el traspaso de Jimmy Marín al Orenburg de Rusia.

“Si bien la institución respeta la resolución final del TAS, no la comparte, ya que mantiene firme su interpretación de los hechos. Como institución responsable y comprometida con las normativas internacionales, evaluaremos los pasos a seguir dentro del marco legal correspondiente”, afirmó Saprissa en un documento.

Pero ¿cuáles son esos pasos a seguir?, se pueden preguntar los aficionados morados, y Gustavo Chinchilla, gerente general del club, dio la respuesta.

“Estamos evaluando acudir a una tercera alternativa. No es una instancia de fútbol, pero en las próximas horas tomaremos una decisión”, dijo Chinchilla en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

Chinchilla añadió que le hicieron las consultas a los abogados y analizan llevar el caso a los Tribunales Federales Suizos.

“Perfectamente se puede recurrir. Ya todas las etapas con FIFA y el tribunal de apelaciones se agotaron. Hay ciertas condiciones que se tendrían que cumplir y vamos a analizarlo si se toma”, opinó Chinchilla.

Gustavo Chinchilla también habló de otro panorama, en caso de no llevar el caso a los tribunales suizos.

“En caso de que no decidamos ir a los tribunales, ¿en la cabeza de quién cabe que Saprissa no va a honrar esta obligación? Saprissa respeta el fallo del tribunal del TAS y sigue pensando que este es un caso de indemnización anticipada y no una transferencia entre clubes. Pero si al final hay que honrar lo que estableció el TAS, se va a honrar”, expresó el gerente saprissista.

Saprissa tiene 45 días para cancelar $375 mil más 15% de intereses (otros $56.250) al club israelí. De lo contrario, podría tener una sanción de no poder fichar en el próximo mercado de piernas.

"¿en la cabeza de quién cabe que Saprissa no va a honrar esta obligación?", se preguntó Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Gustavo Chinchilla reconoció que el dinero por la transferencia de Jimmy Marín entró a las cuentas de Saprissa hace unos tres años, pero esa plata ya la utilizaron.

“El recurso se utilizó y, sin duda, esto es un impacto financiero, porque ahora tengo que salir a buscar el dinero, pero eso está planificado. Vamos a honrar la deuda, como todas las deudas que honra Saprissa. Esto está planificado, como pagar la planilla, y tenemos 45 días, pero también evaluamos la tercera alternativa (tribunales suizos)”, aseguró Chinchilla.

Gustavo Chinchilla resaltó que se han hecho especulaciones y se ha dicho que Saprissa solo dio argumentos para entretener a la afición.

“La gente que tiene un propósito en contra de Saprissa y quiere aprovecharse, no nos importan esas opiniones, pero sí lo que crea la afición. ¿En la cabeza de quién cabe decir eso y que no podemos hacer transacciones? Como dice la sabiduría popular: cada ladrón juzga por su opinión”, dijo Chinchilla.

El gerente tibaseño añadió que se viene una ventana de transacciones y deben tomar decisiones, porque nadie le regala nada a Saprissa.