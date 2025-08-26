Puro Deporte

Vladimir y la ‘cama’ de los jugadores de Saprissa a Paulo Wanchope

Artículo de opinión. Paulo dio el paso al costado y ahora se dice de todo y nadie prueba nada

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Los jugadores de Saprissa le hicieron la “cama” a Paulo César Wanchope, eso dicen muchos aficionados en sus redes sociales, e incluso algunos periodistas deportivos se han lanzado con todo a afirmar que fue tal cual: “los futbolistas morados se la aplicaron a Paulo”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paulo César WanchopeDeportivo SaprissaSaprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.