Vladimir Quesada revela cómo elegirá al portero titular de Saprissa para el Clausura 2026

El Deportivo Saprissa está a pocos días de debutar en el Clausura 2026 y la pregunta que muchos se hacen es quién defenderá el marco.

Ante la salida de Esteban Alvarado, quien se retiró del fútbol, los morados cuentan con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro, así como con el experimentado Minor Álvarez, quien recién se incorporó al plantel, pero, al día de hoy, no ha recibido el pase internacional que le permita actuar con los tibaseños.

Todo apunta a que Vladimir Quesada, técnico de los morados, deberá escoger entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro para hacerle frente al compromiso del próximo martes 13 de enero, a las 8 p. m., contra Puntarenas.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, dijo días atrás: “Vamos a darle la oportunidad que se han ganado Abraham e Isaac. Son jugadores de formación nuestra y muy profesionales. Ellos tendrán la responsabilidad del marco del Saprissa”, aseguró Lonis.

Vladimir Quesada asistió este viernes al día de medios organizado por la Unafut, previo al inicio del certamen, y habló del dilema en el arco.

“Va a haber una linda competencia. Minor (Álvarez) obviamente tiene experiencia a nivel nacional e internacional, que puede transmitir de buena manera a nuestros muchachos más jóvenes como Abraham e Isaac. Creo que va a haber una competencia linda, y lo bueno es que todos son formados en Saprissa”, indicó Vladimir, quien recordó que Minor Álvarez surgió en el cuadro morado.

“Todos tienen el ADN saprissista, porque probablemente mucha gente no sabe que Minor es jugador nuestro de divisiones menores. Estuvo a las órdenes de muchos de nosotros que trabajamos en divisiones menores en la institución, y estamos contentísimos con su llegada. Esperamos que la competencia los haga crecer individualmente, que es lo más beneficioso para el colectivo”, señaló Vladimir.

¿Pero cómo hará Vladimir para escoger al titular para el partido del martes?

“Me voy a apoyar en el resto del cuerpo técnico y contaré con el asesoramiento de Róger Mora, una figura altamente calificada, no solo en el Deportivo Saprissa, sino a nivel nacional, y quien ha preparado a muchos de los mejores porteros en el club y a nivel nacional, valga la redundancia”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a la prensa durante el día de medios organizado por la Unafut en el Parque Nacional de Diversiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estratega morado no soltó nombres, pero reconoció que Isaac Alfaro, quien no ha debutado en Primera, está listo para defender el marco.

“Sin temor alguno, Isaac está listo para recibir esa oportunidad, y esperamos que pronto se dé. Creo que Saprissa siempre ha tenido un buen departamento de porteros, siempre ha preparado muy bien a los arqueros en divisiones menores, y han saltado e hicieron grandes cosas en el equipo de Primera División, y esperamos que esta no sea la excepción”, destacó Vladimir.

Otra pregunta para Vladimir fue si quien ataje el martes será el titular en el certamen.

“Lo valoraremos conforme a su comportamiento y hablaremos con Róger Mora de esa posibilidad, o si, de alguna manera, debemos alternarlos”, dijo Vladimir Quesada.

La afición de Saprissa quiere que le den oportunidad a Isaac Alfaro, así lo hicieron ver en el sondeo del canal de La Nación Saprissa en WhatsApp.

La afición pide a Isaac Alfaro como estelar. Así lo hicieron ver en el sondeo del canal de La Nación Saprissa en WhatsApp, donde participaron 993 personas. De ellas, 823 (83%) consideraron que el guardameta titular debe ser Alfaro.

“Está bien que la afición pida; cada uno tiene su gusto. Imagino que a muchos les gustó la actuación de Abraham (Madriz), como gustó la de Thiago y Matías Cordero, y los piden. Eso quiere decir que hemos hecho, de alguna manera, un buen trabajo en ligas menores, porque tenemos jugadores que ofrecer al mercado nacional y a nuestra gran afición”, contestó Vladimir.

Respecto a la decisión de Esteban Alvarado, quien se retiró del fútbol, Vladimir afirmó que no quería referirse mucho, pues fue una determinación de Esteban y la respeta.

✅ Saprissa presente en el Media Day de Unafut 🔥 ¡Dale Monstruo! 💜 pic.twitter.com/CBccg1uT8q — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 9, 2026

