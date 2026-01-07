Afición de Saprissa elige al arquero titular del equipo: se sorprenderá al conocer a quién escogieron

La afición del Deportivo Saprissa se volvió a pronunciar sobre un tema que ha generado mucha atención alrededor del plantel: el guardameta que será titular en el campeonato.

Hace 12 días, Esteban Alvarado, quien fue el arquero estelar de los morados, puso a correr a la dirigencia saprissista al anunciar su retiro del fútbol como jugador profesional.

“Hoy quiero anunciar que termina una carrera de prácticamente 18 años”, afirmó Esteban Alvarado durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer su retiro. “Fue un sueño precioso, no cualquiera puede esperar tener este recorrido”, agregó Esteban.

La pregunta inmediata de los morados fue: ¿y ahora quién ocupará el lugar de Alvarado? El guardameta dejó la puerta abierta a los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro; el primero, con pocos partidos en Primera División, y el segundo, aún sin debutar oficialmente como arquero de los tibaseños.

Por si fuera poco, bajo el mando de Erick Lonis, quien encabeza las negociaciones con futbolistas, el club empezó a buscar un portero de experiencia y encontró en Minor Álvarez, quien estaba en Guatemala, la posibilidad de sumarle trayectoria al marco morado.

Álvarez fue anunciado el martes como nuevo refuerzo del equipo y, pese a su experiencia, Lonis dejó claro que deberá pelear por el puesto: la titularidad no la tiene garantizada.

Ante este panorama, La Nación, en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse puede hacerlo en este enlace), le preguntó a los morados: ¿Para usted, quién debe ser el portero titular de Saprissa?

Las opciones de respuesta fueron: Abraham Madriz, Minor Álvarez o Isaac Alfaro.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 993 personas. De ellas, 823 (83%) consideraron que el guardameta titular debe ser Isaac Alfaro; 93 (9%) opinaron que el marco debe ser custodiado por Abraham Madriz, mientras que 77 (8%) señalaron que el estelar debe ser Minor Álvarez, el recién contratado.

¿Quién es Isaac Alfaro?

Isaac Alfaro Durán, quien recibió el aplastante respaldo de quienes votaron en el canal de WhatsApp de La Nación, es un muchacho de 22 años, mide 1,85 metros y empezó su formación en las ligas menores de la institución.

“Isaac Alfaro es un joven que viene desde los nueve años en las academias de arqueros de Saprissa. Me lo traje de una academia de fútbol que tenía Wálter Centeno. Es un excelente portero, joven, de 22 años, y lo que le falta es jugar, nada más. Él atajó con la Sub-21 y esperamos que lo hagan bien (Alfaro y Madriz) porque tienen mucha capacidad”, resaltó Róger Mora, en entrevista con este medio en julio del año pasado.

Isaac también jugó a préstamo con Uruguay de Coronado y, en marzo del año pasado, Saprissa anunció la renovación de su contrato, que vence en junio de este año.

Isaac Alfaro jugó el domingo pasado en los 90 Minutos por la Vida y la afición del Deportivo Saprissa lo quiere como titular. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio conoce que, a lo interno de Saprissa, Isaac cuenta con el respaldo para que debute en la máxima categoría el martes próximo, a las 8 p.m., frente a Puntarenas, en el arranque del Torneo de Clausura 2026. Incluso, Erick Lonis dijo que los muchachos son quienes arrancarán el certamen.

“Vamos a darle la oportunidad que se han ganado Abraham e Isaac. Son jugadores de formación nuestra y muy profesionales. Ellos tendrán la responsabilidad del marco del Saprissa”, aseguró Lonis.

Hace cinco años, La Nación entrevistó a Isaac, quien dejó claro su anhelo de llegar a defender el marco de Saprissa.

“Uno siempre está ahí como pendiente y preparado; obviamente estoy feliz por entrenar con la Primera porque es un sueño de niño”, dijo.

En ese momento, Isaac afirmó que tomaba como ejemplo a grandes figuras del fútbol mundial como Ederson, Manuel Neuer y Keylor Navas.

Isaac Alfaro tuvo un buen desempeño en los 30 minutos que jugó contra Herediano en los 90 Minutos por la Vida. Aquí fue felicitado por Jorkaeff Azofeifa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

