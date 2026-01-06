Dos anécdotas del nuevo portero de Saprissa: una atajada descomunal y casi se va a golpes con un compañero (video)

El Deportivo Saprissa anunció este martes 6 diciembre a Minor Álvarez como su nuevo portero, en lugar de Esteban Alvarado, quien dejó el fútbol a finales de diciembre.

Álvarez, de 36 años, finiquitó su contrato con el Marquense de Guatemala, país donde desarrolló buena parte de su carrera.

Durante el primer semestre del 2025, el arquero tico militó en el Cobán Imperial, y ahí protagonizó dos anécdotas muy recordadas por los aficionados de ese país.

El 15 de marzo, Álvarez realizó una doble parada ante el Xinabajul que dejó maravillados a todos. El tico consiguió detener un penal, pero lo más impresionante fue cuando tuvo una reacción felina para imponerse en el rebote y ahogar la anotación.

El penal fue celebrado como una diana por los aficionados de Cobán, y también por los compañeros del arquero, quienes lo rodearon y lo abrazaron. Al final, con el aporte de Álvarez, su equipo terminó ganando 2-0.

A finales de marzo ocurrió la otra anécdota, en un partido ante Marquense, que después se convirtió en su equipo antes del traspaso a Saprissa.

La acción se dio en un tiro de esquina durante el primer tiempo, cuando Álvarez despejó mal el balón y, en medio de un forcejeo, cayó al suelo. Sus compañeros lograron rechazar la pelota y evitar la anotación del rival.

El volante brasileño Janderson Pereira recriminó al portero tico por haber dudado en el despeje, lo que desató la ira de Minor, quien se levantó enfurecido, lo encaró y lo empujó. Pereira no se amedrentó y respondió, lo que obligó al resto de los jugadores cobaneros a intervenir para separarlos.

Durante el resto del partido, Álvarez y Pereira se mostraron distantes. Incluso, cuando el brasileño anotó el 3-0 a favor de Cobán Imperial, el costarricense apenas levantó la mano para felicitarlo, y Pereira hizo lo mismo sin cruzar miradas.

Al finalizar el encuentro, los jugadores se reunieron en el centro del campo, donde los dos se abrazaron para limar asperezas.

A partir de ahora, Álvarez escribirá nuevas historias con el Deportivo Saprissa.