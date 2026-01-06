Puro Deporte

Dos anécdotas del nuevo portero de Saprissa: una atajada descomunal y casi se va a golpes con un compañero (video)

Saprissa presentó a su nuevo guardameta, que protagonizó anécdotas memorables en su paso por Guatemala

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Minor Álvarez voló para detener un penal defendiendo el arco de Cobán Imperial en Guatemala.
Minor Álvarez voló defendiendo el arco de Cobán Imperial en Guatemala. (Cobán Imperial/Cobán Imperial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMinor Álvarez
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.