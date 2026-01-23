Vladimir Quesada responde sin pelos en la lengua a quienes siguen pidiendo su cabeza

Vladimir Quesada logró la primera victoria del Torneo de Clausura al frente del Deportivo Saprissa y ni siquiera así logró silenciar las voces de quienes, a gritos, piden que lo saquen del equipo.

Ahora las críticas no van porque no gana, ya lo hizo el jueves de visita contra Sporting, sino porque, según comentaron algunos periodistas en sus programas deportivos, el cuadro morado juega feo, o le ganó a Sporting, el peor equipo del torneo. “Ganó y lo tuvieron encerrado, que fue Abraham Madriz quien le salvó el pellejo a Vladimir”, fueron algunos de los señalamientos.

En las redes sociales de Saprissa, muchos postearon “fuera Vladimir”, otros que “no se ve por dónde este equipo juegue mejor”, como escribió Douglas Elliot, y un usuario de X que se identificó como RSB señaló en la cuenta morada: “Parece que ustedes no entienden que ya Vladimir no da más. Si el partido el domingo sale mal escucharán al estadio”.

Como es costumbre antes de cada encuentro clase A, así definido por la Unafut, por ejemplo los choques entre equipos grandes, los técnicos deben atender a la prensa, previo a cada encuentro.

Vladimir habló el jueves luego del partido ante Sporting y, para este viernes, el departamento de prensa de los morados solicitó a los medios sus preguntas para el técnico, que luego respondió mediante un video.

La Nación le consultó: ¿Ganarle el domingo a Cartaginés es la respuesta inmediata para quienes siguen en su contra y piden que lo saquen del equipo? Además, si no cree que Tomás Rodríguez puede darle más resultado jugando como 9.

“Queremos ganar el domingo porque somos Saprissa y porque esa es la historia, la cultura y filosofía deportiva de este club. Lo que suceda y hablen los demás, con todo respeto, lo ignoro y no me interesa en demasía. No le pongo tanta atención a esas cosas, sé cómo es el ser humano y el periodismo, lo entiendo. Me centro en que tenemos que ganar e independientemente de cuál sea nuestra posición o situación, Saprissa siempre busca ganar los partidos, ya sea de local o de visita”, aseguró Vladimir.

Vladimir Quesada apunta a otra victoria

Respecto a estar utilizando al panameño Tomás Rodríguez como extremo y no como 9, como al menos jugó en su paso por Venezuela, donde fue goleador, Vladimir dijo que es un futbolista polifuncional.

“Tomás es un jugador, igualmente como otros o como siempre buscamos, polifuncional, puede jugar de 9 o de extremo o detrás del 9, lo que era el antiguo 10, el volante ofensivo. En cualquiera de las tres posiciones, pronto, cuando alcance su mejor nivel, vamos a obtener, igual que con Bancy (Hernández) y Luis (Paradela), grandes dividendos para nuestro equipo”.

"Conforme transcurran las fechas nos vamos a ver más fuertes”, expresó Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El timonel defendió el trabajo que su escuadra ha mostrado en las tres fechas que ha disputado, con balance de un empate, una derrota y una victoria.

“Desde el partido contra Puntarenas, con un jugador menos, el equipo ha sido constante. No hay ningún equipo en el mundo, Real Madrid, el Bayern, o póngale el nombre que quiera, que pueda ser constante durante los 90 o 100 minutos, como se juega ahora. Lo hemos hecho y, como es natural, hay momentos en que el rival hace bien su trabajo y se impone sobre nosotros, conforme transcurran las fechas nos vamos a ver más fuertes”, expresó Vladimir.

Quesada se centra en el choque del próximo domingo a las 6 p.m. contra Cartaginés, del que habló muy bien.

“Creemos que, haciendo una gran presentación y ganando ante un rival que lo está haciendo muy bien, podríamos vernos ya en zona de clasificación, que es lo que queremos por ahora como meta inmediata. Esperamos así sea, como fue el partido contra Sporting, la victoria obtenida es importante para, de alguna manera, ilusionarnos y entender cuál es el camino a seguir para lograr las metas finales”, indicó Vladimir.

Sobre la ausencia de Fidel Escobar, quien no juega con el equipo desde diciembre, tras disputar la final ante Alajuelense, Quesada fue claro en no saber cuándo lo tendrá a disposición.

“Fidel ha estado entrenando, ha hecho entrenamientos individuales y grupales, pero, a ciencia cierta, no tenemos un día o una fecha exacta para su regreso. Creo que el cuerpo médico podría ser más explícito en la lesión de Fidel, cuánto tiempo más le llevará y en cuánto tiempo estará apto para saltar al terreno”, dijo Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada reconoció que aún no sabe cuándo podrá usar a Fidel Escobar, quien se encuentra en recuperación. (Rafael Pacheco Granados)

