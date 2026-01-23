Puro Deporte

Vladimir Quesada responde sin pelos en la lengua a quienes siguen pidiendo su cabeza

El cuadro morado recibe el próximo domingo a las 6 p.m. a Cartaginés

Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada logró la primera victoria del Torneo de Clausura al frente del Deportivo Saprissa y ni siquiera así logró silenciar las voces de quienes, a gritos, piden que lo saquen del equipo.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

