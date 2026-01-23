Vladimir Quesada habla de Abraham Madriz y se deshace por el juvenil que se propuso proyectar en Saprissa

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, aseguró que, aunque su equipo no hizo el mejor juego contra Sporting, se consiguió un objetivo trascendental: ganar.

El timonel, además, alabó el trabajo hecho por Albert Barahona, uno de sus juveniles en la zona defensiva, a quien antes de este campeonato dijo que quería proyectar. También tuvo elogios para el nivel mostrado por Abraham Madriz, arquero que tomó el lugar de Esteban Alvarado en el arranque del campeonato.

—¿Por qué Saprissa consiguió esta primera victoria?

—Creo que por estar un poco más claros y ser más contundentes; eso lo hablamos antes del juego. Nosotros queríamos hacer goles y no permitir goles. Siento que fuimos un equipo ordenado, pero en una cancha difícil y que pesa. Nosotros entrenamos y jugamos en césped natural, pero salimos bien librados. Ya logramos un cero en nuestro marco, que es importante.

—¿Termina conforme con el rendimiento en el juego?

—Hicimos un gran partido contra Puntarenas y un gran primer tiempo contra Herediano. Ante Sporting, la manera de jugar fue diferente porque la cancha es pesada, una cancha distinta. Desde el primer tiempo se nos dificultó la posesión del balón, fallamos pases que normalmente no fallábamos; el fútbol no fue tan vistoso, pero ganamos. El fútbol es como la vida: no siempre cuando proponemos y jugamos bonito logramos ganar.

—¿Es lo mejor que Saprissa consolide a Abraham Madriz en su arco?

—Yo no sé si es lo mejor, pero el fútbol es como la vida y le tocó a Abraham. Él, junto con Isaac (Alfaro), ha estado detrás de grandes porteros, arqueros de Selección, y han adquirido mucha experiencia. Ahora le tocó el momento de poner el aprendizaje sobre el terreno de juego. Nosotros estamos contentos y valoramos mucho lo que Abraham está haciendo. De igual forma, valoramos mucho lo que Minor Álvarez hace en los entrenamientos y lo que Isaac hace.

—¿Puede explicar la función de Albert Barahona como defensa?

—A Albert lo conocemos de divisiones menores y puede jugar como mediocentro, como zaguero; es un todoterreno. Tiene una gran facilidad, pero así como él, nosotros tenemos muchos otros jugadores. Barahona está haciendo las cosas muy bien y la oportunidad que ha recibido la ha devuelto con creces.