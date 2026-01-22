Sporting vs. Saprissa: Luis Paradela puede jugar, esto dicen en Saprissa

El Deportivo Saprissa tiene habilitados a sus extranjeros para jugar. Desde la primera fecha contra Puntarenas debutaron el panameño Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández, quienes repitieron y como titulares contra Herediano. ¿Qué pasa con el cubano Luis Paradela? Esto confirma Saprissa: “Hemos recibido varias consultas sobre la situación de Luis Paradela y les informamos que el jugador aún no está habilitado. Estamos a la espera de la resolución”, informó el departamento de prensa de los morados.

Ganar o ganar Copiado!

Sporting y el Deportivo Saprissa se enfrentan en un compromiso que captará la atención de todos. Es un duelo cargado de presión para los jugadores de ambos equipos y para los técnicos: Andrés Carevic, en Sporting, y Vladimir Quesada, en Saprissa. Los dos están obligados a ganar tras un mal arranque de campeonato que los tiene en los últimos lugares. Sporting es último y Saprissa, antepenúltimo.

💜 Hoy juega Saprissa



⚽️ vs Sporting FC 📍 Estadio Puente Piedra 🕓 8 p.m. pic.twitter.com/P6Pjqcznk6 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 22, 2026

Sin victorias Copiado!

Los morados han disputado dos encuentros y solo tienen un punto, tras empatar en casa contra Puntarenas y caer de visita frente a Herediano. Sporting perdió como local ante los florenses y corrió la misma suerte en su duelo de visita contra San Carlos.

“Como saprissistas y ganadores, siempre pensamos en grandes actuaciones. Nunca nos imaginamos que en dos fechas tendríamos un punto de seis, pero es el momento de hacer la corrección y enderezar nuestro camino”, dijo Vladimir Quesada.

Dónde ver el juego Copiado!

El partido será a las 8 p.m. en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia, sede de Sporting, y se podrá ver por la transmisión de Tigo Sports. Sporting no tiene puntos y Saprissa solo uno. Los aficionados morados no quieren otro resbalón, porque pedirán la cabeza de Vladimir. En el caso de Carevic, quizá su puesto no esté en riesgo, pero debe tomar en cuenta que su escuadra no anota desde el 26 de octubre y acumula seis partidos consecutivos sin convertir en Primera División. “En Saprissa todos enfrentamos una gran presión y escrutinio al ser la institución más grande del país. Cada puesto está sujeto a evaluación y, en el caso del director técnico, no es diferente”, dijo Roberto Artavia, presidente del cuadro morado.

Saprissa recupera una figura Copiado!

Sin duda, Vladimir hará alguna variante en la formación para esta noche, al menos una, porque recupera a Gerald Taylor, quien se perdió los dos primeros partidos por la expulsión que sufrió en la final pasada contra Alajuelense, lo que le valió una sanción de dos compromisos. Gerald regresa para desempeñarse como lateral por derecha, defensor central o recuperador en el mediocampo; eso lo definirá Vladimir, según dónde lo quiera ubicar. Sporting podrá contar con su nuevo refuerzo, Joshua Navarro, quien se incorporó al plantel el martes pasado.

El balance Copiado!

En el 2025, tanto en el Clausura como en el Apertura, los albos no pudieron derrotar a los saprissistas. Los tibaseños se dejaron nueve puntos y el cuarto enfrentamiento terminó en empate. En un torneo que pasa tan rápido, como el de 10 equipos y 18 fechas, cada oportunidad de puntuar debe aprovecharse. Sporting quiere alejarse de la zona que conduce a la Segunda División, mientras que Saprissa busca acercarse al grupo que clasifica a las semifinales.

El árbitro Copiado!

Juan Gabriel Calderón será el árbitro del partido. Calderón tendrá como asistentes a Juan Carlos Mora y William Arrieta. Jonathan Leitón será el cuarto árbitro, mientras que Brayan Cruz estará a cargo del VAR y Rigo Prendas del AVAR.

Juan Gabriel Calderón dirigirá el partido de Sporting contra el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.