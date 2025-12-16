Vladimir Quesada responde la pregunta que Erick Lonis no le contestó a Anthony Porras

El encontronazo que tuvo Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, con Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, sigue tan fresco como el domingo pasado, cuando se dio la escaramuza.

El tema es centro de conversación entre los comunicadores y hasta a Vladimir Quesada le consultaron al respecto.

El domingo, antes del juego de Saprissa contra Cartaginés, Erick Lonis pasó por la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa y fue abordado por Anthony Porras y otros periodistas.

Porras le preguntó por la continuidad de Vladimir Quesada y eso provocó una serie de diferencias entre Erick y el comunicador.

¿En enero, Vladimir Quesada seguirá dirigiendo al equipo, sin importar el título?, fue la pregunta de Anthony que molestó a Lonis.

“Pero Anthony, ¿por qué no le pregunta eso a otros equipos?”, respondió Erick y comenzó una discusión por esta interrogante.

Lonis hasta expresó: “¿Qué es esa clase de pregunta? Me pregunta cosas incómodas, que atentan contra la estabilidad de la institución. ¿Por qué no se enfocan en el partido de hoy (domingo contra Cartaginés)?”, señaló Lonis.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, afirmó que ha conversado con la dirigencia del club, sobre su continuidad al frente del equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada atendió este martes en conferencia de prensa y una de las consultas fue la que Anthony Porras le hizo a Lonis

- ¿Usted cree que, al preguntar sobre su proyecto en el equipo, esto desestabiliza al grupo? ¿En el club le han dicho algo a largo plazo?

- No me refiero a mí nada más, nosotros somos varios integrantes del cuerpo técnico y otros en administración deportiva y, a nivel personal, he hablado de la continuidad de mi persona en el proyecto con los integrantes del comité deportivo. Igualmente, como siempre lo digo, soy empleado del club y he aceptado una y otra vez a dónde tengo que ir a trabajar. Pero sí, hemos hablado del proyecto, aunque esto ahorita para mí no es importante; lo trascendental es el partido y en eso me concentro con los muchachos, quienes tienen una buena actitud y una gran disposición de querer hacer las cosas lo mejor posible.

- ¿Pero siente respaldo de la institución y de la afición en cuanto a lo que venga?

- Gracias a Dios así ha sido. La afición es increíble con mi persona, debo agradecerles y, como siempre, reconocerles el apoyo que nos dan en todo momento. Cada cabeza es un mundo y cada aficionado es un técnico y muchos piensan diferente, pero todo eso es respetable. Estamos contentos con el apoyo de la afición y contentos con el respaldo de la institución, de la comisión técnica, en este caso en especial de Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.