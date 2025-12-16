Vladimir Quesada despeja las dudas sobre la presencia de Mariano Torres en la final

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa.

Quesada cumplió con el requisito que exige la Unafut, previo a este tipo de encuentros: la atención a medios antes del partido.

La primera pregunta que le hicieron a Vladimir fue sobre Mariano Torres, si el capitán, quien arrastra un problema lumbar y no jugó en el choque de vuelta de la semifinal frente a Cartaginés, podrá participar en el clásico.

- ¿Cómo han sido estas horas previas a la final y si Mariano Torres podrá jugar?

- Han sido unas horas muy amenas y gratas, de muy buen ambiente. Desde la finalización del partido semifinal hasta ahora, hemos podido darle a los muchachos la atención que se merecen, sobre todo en recuperación, porque poco se puede hacer de trabajo en la cancha. Mariano hizo un buen entrenamiento en cancha y esta tarde saldrá al entrenamiento y, como el resto de los 24 jugadores concentrados, competirá por un puesto, ya sea como titular o en la suplencia. Espero con esto haber respondido a su consulta.

- Otro de los jugadores en recuperación es Pablo Arboine. ¿Cómo se encuentra, lo puede tomar en cuenta?

- Pablo está igual que Mariano Torres, se encuentra dentro de los 24 jugadores concentrados e, igual que Mariano, saltará a buscar un lugar para el partido. Se recuperó muy bien, es un muchacho muy sano que se cuida mucho.

- Saprissa tiene más de un año sin ganar un clásico. ¿Cómo vive esta serie?

- Nosotros ya lo hemos vivido y, personalmente, lo viví como jugador y ahora en estas instancias. Estamos contentos, no somos un superequipo y el rival tampoco lo es. Los superequipos también pierden partidos. En el fútbol cualquier cosa puede pasar y tenemos experiencia de antaño.

“Tenemos un buen equipo y podemos alargar esta serie a dos partidos más. Tenemos que hacer un buen partido y el próximo sábado de igual manera. Tenemos plantel para lograrlo y hemos hecho un buen torneo y, con respeto a los demás clubes, tenemos la afición más grande del país y nos van a apoyar, y eso pesa”.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, está para jugar ante Alajuelense. Vladimir Quesada debe definirá si será titular o estará en la suplencia. (Rafael Pacheco)

- ¿Qué evaluación hace del trabajo de los jugadores que tiene como opción por los costados?

- Es bueno. Los muchachos que forman parte de la plantilla y juegan por ese sector empezaron, hace unos partidos atrás, a tener muy buena forma deportiva, y hablo en todos los aspectos. Para nosotros es importante que lleguen a estas instancias alcanzando su mejor momento; es bueno y hay tranquilidad al ver a la suplencia o en la concentración y decir: “Tengo 24 disponibles y qué problema más lindo escoger 21 y luego al once inicial”.

- ¿Esta es la mejor Liga que usted va a enfrentar?

- Sí, es la mejor Liga de ahora, porque vivo el presente. Yo no voy a comparar equipos, no me meto en eso. Alajuelense hizo un buen torneo centroamericano y no es nada fácil. Además, hizo una buena serie contra Liberia y, como he dicho antes, y lo dijo Jeaustin Campos, esperamos la mejor versión de la Liga.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.