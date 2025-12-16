Puro Deporte

Vladimir Quesada despeja las dudas sobre la presencia de Mariano Torres en la final

El técnico morado atendió en conferencia de prensa, previo al clásico del miércoles

Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa.








