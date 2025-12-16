Ariel Rodríguez recuerda la final contra Alajuelense del ‘zapatazo’ que es como echarle sal a la herida

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se preparan para el primer duelo de la final de la segunda fase del Apertura 2025.

Los morados abren el telón en su campo el miércoles a las 8 p. m., tras dejar en el camino a Cartaginés, mientras que los manudos se deshicieron de Liberia.

Los rojinegros parten como favoritos, luego de terminar como líderes de la primera ronda, y cuentan con la ventaja de finalizar campeones en los próximos dos encuentros o, en el peor de los escenarios, en caso de que los tibaseños ganen la final, extender la lucha por el cetro a dos partidos más, que se efectuarían el martes 23 de diciembre en Tibás a las 8 p. m., y el de vuelta en Alajuela el sábado 27 de diciembre a las 7 p. m.

El pulso se inclina del lado manudo, que en el torneo derrotó a Saprissa en los dos duelos que disputaron, pero los saprissistas, entre ellos Ariel Rodríguez, aseguran que el pasado inmediato no cuenta.

El delantero aseguró que no es la primera vez que Alajuelense llega como favorito a una serie decisiva y recordó un antecedente: la Liga invicta dirigida por Hernán Torres, que terminó viendo a los morados levantar el título.

“Esa Liga era muy fuerte, venía invicta, era favorita y, aun así, nosotros salimos campeones”, destacó Ariel Rodríguez.

Rodríguez se refiere a la final de diciembre del 2015, cuando, en su primer paso por Alajuelense, el colombiano Torres fue despedido tras perder el cetro ante un Saprissa lleno de críticas y al que muchos llamaron los “princesos”.

Fue el 23 de diciembre de aquel año cuando, al mando de Carlos Watson, los “princesos”, criticados y ofendidos durante todo el Campeonato de Invierno, le ganaron a Torres una final que parecía tener en la bolsa.

Ariel Rodríguez señaló que cada final es distinta y que el pasado no define lo que ocurrirá a partir del miércoles.

“Son partidos nuevos, finales diferentes. No podemos basarnos en lo que se diga afuera, sino en lo que nosotros hagamos dentro de la cancha. Dependemos de nosotros mismos”, afirmó Ariel. En el 2015, la Liga arrasaba y Saprissa clasificó sufriendo a la final. Por si fuera poco, en aquel 2-1 sigue fresco el recuerdo del zapato que Jonathan McDonald le lanzó a Andrés Imperiale.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, anotó el domingo frente a Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Aquella Liga de Hernán Torres terminó líder de la fase regular con 45 puntos, solo tres derrotas y seis empates, mientras la “S” apenas entró de tercero, peleando con Limón ese puesto.

Ariel Rodríguez aceptó que Alajuelense es un adversario muy fuerte, con muchas variantes a la ofensiva y solidez en la zaga, pero agregó que están muy metidos y concentrados en los compromisos.

“Sabemos que va a ser duro, pero estamos mentalizados en que queremos ser campeones. Van a ser finales a muerte y el equipo está preparado para asumir esa responsabilidad”, señaló.

Rodríguez también se refirió al duelo táctico que se avecina en los banquillos, al enfrentar a Óscar Ramírez, a quien conoce bien.

“Machillo es un gran entrenador. Sé cómo trabaja, sé lo que puede estar diciendo en estos momentos, pero ahora nos toca hacer nuestro partido y pelear por el campeonato”, expresó Ariel.

Saprissa está obligado a extender la serie a cuatro juegos si pretende alzar la copa 41, mientras la Liga busca la 31 y, si se impone en la serie que inicia el miércoles, el sábado se coronará por haber ganado la primera ronda del certamen.

