Ariel Rodríguez recuerda la final contra Alajuelense del ‘zapatazo’ que es como echarle sal a la herida

Los morados enfrentan a la Liga en el primer partido de la final, el miércoles a las 8 p.m.

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se preparan para el primer duelo de la final de la segunda fase del Apertura 2025.








