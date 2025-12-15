¿Podrá jugar Mariano Torres contra Alajuelense? Esto se sabe de la lesión del capitán de Saprissa

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue el gran ausente en el juego de vuelta de la semifinal contra Cartaginés.

El domingo anterior llamó la atención que el argentino no estuviera ni en la banca, en el duelo en el que los morados derrotaron a los brumosos 2-1.

La ausencia de Mariano generó incertidumbre entre los aficionados saprissistas, quienes se preguntan si el volante podrá jugar el miércoles próximo, a las 8 p.m., en el primer choque de la final contra Alajuelense.

¿Qué tiene Mariano?

“Mariano ha tenido una pequeña molestia lumbar y decidimos, junto con el cuerpo técnico y médico, que no tuviera participación”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, antes del juego frente a Cartaginés.

Lonis añadió que Mariano es un punto alto en el accionar de los morados, pero resaltó que la planilla ha sabido suplirlo.

“Para nadie es un secreto que es un jugador importantísimo, que tiene mucha ascendencia en el juego, no solamente en el juego en sí mismo, sino en la pelota parada. Tiene una pegada espectacular, un buen tiro libre y un liderazgo dentro de la cancha. Pero eso es lo que hace la diferencia entre los equipos ganadores y los que no lo son: pueden, en algún momento, prescindir de algunas de sus figuras —uno, dos o tres— y siguen siendo ganadores”, destacó Lonis.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, no actuó contra Cartaginés y los morados esperan que regrese el miércoles frente a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, entrenador de los tibaseños, recordó que en otras ocasiones, incluso en fases finales, han tenido que jugar sin Mariano Torres.

“Es muy importante para nosotros; lee muy bien los partidos y ayuda a sus compañeros dentro de la cancha. Sus individualidades hacen la diferencia, pero hay otros que, de igual manera, son muy importantes para el plantel”, opinó Vladimir.

¿Mariano puede jugar ante la Liga?

La Nación conoce que Mariano tiene muchas posibilidades de volver a las canchas el miércoles frente a los rojinegros.

“Era importante darle descanso. En el Fello Meza recibió un golpe fuerte que lo hizo alejarse, pero estos días que faltan para el próximo partido creo que le van a venir muy bien, y esperamos que se recupere y pueda saltar al terreno de juego”, manifestó Vladimir Quesada en conferencia de prensa, tras el compromiso frente a Cartaginés.

