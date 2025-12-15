Saprissa y Cartaginés pagan caras multas por una costumbre que impuso Jafet Soto

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, dio a conocer las sanciones impuestas de acuerdo con el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, luego de la vuelta de las semifinales del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés fueron fuertemente multados por una costumbre que impuso Jafet Soto, o en la que su equipo era muy recurrente.

A Saprissa se le sancionó con una multa de ₡1.875.000 y Cartaginés tendrá que pagar ₡750.000.

A los morados se le castigó con ₡750.000 al ser la segunda vez en el torneo que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro. Además, ₡1.125.000 por la misma situación, al ser la tercera vez en el torneo que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Los brumosos recibieron el castigo de ₡750.000, por lo mismo que Saprissa, al ser la segunda vez en el torneo que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

En torneos anteriores, Herediano, con Jafet Soto como entrenador, fue multado en varias ocasiones por salir tarde al iniciar los partidos, o retrasar el reinicio de los mismos, cuando iba a comenzar el segundo tiempo.