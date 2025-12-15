Orlando Sinclair no se intimida ante el favoritismo de Alajuelense en la final de la segunda fase

El delantero del Deportivo Saprissa Orlando Sinclair parece despertar en las instancias finales de los campeonatos, y el Torneo Apertura 2025 no parece ser la excepción, tras marcar de cabeza este domingo ante el Cartaginés.

Sinclair abrió el camino del triunfo frente a los brumosos en la segunda parte, luego de un arranque titubeante en el compromiso. Su anotación le dio tranquilidad al plantel dirigido por Vladimir Quesada, que venció 2-1 al Cartaginés para cerrar la serie con un global de 4-2 y quedar sembrado para la final de la segunda ronda ante Alajuelense.

“Estoy muy contento con el trabajo del equipo. Supimos sufrir en el primer tiempo, si se puede decir así; nos paramos bien y en el segundo tiempo llegaron los goles, gracias a Dios, y logramos nuestro objetivo de clasificar a semifinales”, expresó Sinclair tras la victoria ante los blanquiazules.

Orlando, quien suma seis goles en el Apertura 2025, junto a sus compañeros se prepara para enfrentar a la Liga a partir de este miércoles 17 de diciembre, en dos compromisos correspondientes a la final de la segunda fase. Deberán ganar la serie para optar por una gran final nacional, nuevamente ante los erizos.

El primer duelo se disputará a partir de las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, donde esperan hacerse respetar y dar un golpe certero ante su archirrival, tras lograr dejar en el camino a los brumosos.

“Creo que le cedimos mucha iniciativa a ellos (Cartaginés) y eso provocó que se nos vinieran un poco encima. Pero para eso está el técnico Vladimir Quesada, para acomodar el equipo, y pudimos mejorar en el segundo tiempo”, añadió Sinclair.

Sobre el enfrentamiento ante su archirrival, al que muchos consideran favorito tras el buen cierre del torneo, el ariete morado tiene su propio criterio. Reconoció que será un duelo complicado, pero afirmó que Saprissa sabe responder en los momentos clave.

“No sé si Alajuelense es favorito. Se ganaron el derecho de cerrar en casa al quedar líderes de la primera fase. Pero nosotros nos propusimos empezar de cero en las semifinales y nuestro juego ha mejorado mucho para enfrentar esta primera serie ante Alajuelense”, agregó Sinclair.

El delantero morado, como es costumbre, se esforzó y peleó cada balón, y ese deseo de dar lo mejor por el equipo se vio capitalizado con una anotación que le dio tranquilidad al plantel cuando más presionaban los visitantes.

“Creo que es mi trabajo meter goles y ayudar al equipo. Para eso trabajo todas las semanas, para poder aportar al plantel. Le agradezco la confianza al entrenador y a mis compañeros, que siempre apoyan en las buenas y en las malas”, admitió.