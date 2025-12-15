Puro Deporte

Vladimir Quesada respeta y admira a Óscar Ramírez, pero es contundente con su mensaje al ‘Machillo’

El técnico morado reconoció que Cartaginés les complicó el partido

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró complacido con el pase a la final de segunda fase. El timonel dijo que espera contar con Mariano Torres el miércoles próximo ante la Liga, además que le agrada medirse a Óscar Ramírez, a quien admira, pero quiere derrotarlo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaVladimir QuesadaCartaginés
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.