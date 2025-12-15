Vladimir Quesada respeta y admira a Óscar Ramírez, pero es contundente con su mensaje al ‘Machillo’

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró complacido con el pase a la final de segunda fase. El timonel dijo que espera contar con Mariano Torres el miércoles próximo ante la Liga, además que le agrada medirse a Óscar Ramírez, a quien admira, pero quiere derrotarlo.

Vladimir manifestó que siente a un Saprissa que ha mejorado, lo ve fuerte y con ganas.

- ¿Qué pudo solucionar para que Saprissa tuviera una cara distinta?

- Fue poco lo que pudimos conversar, una o dos cosas. Pasamos a Fidel a jugar al mediocampo para llenar espacios y cubrir el juego de Johan (Venegas), que lo hacía muy bien, y tener un poco más la pelota. Creo que en casi 100 minutos que se jugaron no pudimos hacer el fútbol que acostumbramos. Cartaginés es un buen equipo, nos complicaron el partido y no fue el juego que quisimos hacer. No siempre podemos imponer nuestro fútbol y hoy fue uno de esos días. De una u otra forma, estamos siendo contundentes en marco contrario.

- ¿Cómo esa decisión de no poder contar con Mariano Torres? ¿Estará para el miércoles?

- Ya en otras ocasiones nos ha tocado, incluso en fases finales, que no ha podido estar por una u otra razón. Es muy importante para nosotros, lee muy bien el partido y ayuda a sus compañeros dentro de la cancha. Sus individualidades hacen diferencia, pero hay otros que, de igual manera, son muy importantes para el plantel.

“Era importante darle descanso. En el Fello Meza recibió un golpe fuerte que lo hizo alejarse, pero estos días que faltan para el próximo partido creo que le van a venir muy bien y esperamos que se recupere y pueda saltar al terreno de juego”.

- ¿Enfrenta a la Liga, qué significa tener esta final contra Alajuelense y Óscar Ramírez?

- Lindo. Va a ser algo muy lindo. Con solo que se junten las dos aficiones más grandes de este país, que se activen, ya es un partido diferente. Es el clásico nacional y los dos equipos han hecho un buen torneo. En semifinales demostraron su jerarquía y nos volvemos a enfrentar, lo cual es un honor.

“Óscar Ramírez es una persona a la que más admiro, como ser humano y entrenador. Imagínese lo lindo que es para mí. Esperamos el próximo miércoles ver el Saprissa colmado de aficionados y poder hacer un buen partido”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que su equipo ha mejorado. (Jose Cordero)

- ¿Qué tan distinto puede ser enfrentar ahora a la Liga en la final?

- No sé. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y poder ganar para extender el torneo, es lo único que puedo decir. Le digo a la afición que los muchachos se van a entregar al máximo, es lo que visualizo. Hemos mejorado respecto a aquellos dos partidos, y esperamos no solo jugar bien, sino ser contundentes en marco contrario.

- ¿Dónde inicia ese camino de ser mejor que la Liga en cuatro juegos?

- Es relacionado con lo que he dicho: empieza hoy con la recuperación. El fútbol moderno es eso, recuperación, por la poca distancia que hay entre partido y partido. Queremos extender la serie. Hay una gran admiración por Óscar, pero tanto yo como los muchachos queremos ganar, y eso debemos demostrarlo el miércoles. Mostrar buen fútbol y no dar una sola pelota por perdida.

