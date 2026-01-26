Puro Deporte

Vladimir Quesada le pone la cara a los abucheos: ‘Esta historia ya la hemos vivido’

El timonel morado dijo que jugaron bien ante Cartaginés, pese al empate 0-0

Por Milton Montenegro

El ‘Monstruo de mil cabezas’, la afición del Deportivo Saprissa, volvió a hacerse sentir, a gritar el “fuera Vladimir”. El empate 0-0 ante Cartaginés no le agradó a los morados, sobre todo porque ya son cuatro puntos los que el equipo deja en casa.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

