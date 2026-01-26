Vladimir Quesada le pone la cara a los abucheos: ‘Esta historia ya la hemos vivido’

El ‘Monstruo de mil cabezas’, la afición del Deportivo Saprissa, volvió a hacerse sentir, a gritar el “fuera Vladimir”. El empate 0-0 ante Cartaginés no le agradó a los morados, sobre todo porque ya son cuatro puntos los que el equipo deja en casa.

Vladimir Quesada, técnico de los tibaseños, atendió en conferencia de prensa y le puso la cara a los abucheos.

- Más allá del respaldo de la dirigencia, la afición pide su salida, ¿qué le dice a quienes pidieron su cabeza?

- No me voy a extender mucho en eso. La gente tiene derecho, paga su boleto y tiene derecho a expresarse. Ellos, como nosotros, quieren ganar, más nosotros. Esta historia ya la hemos vivido con otros técnicos y, al final, festejamos los campeonatos todos juntos.

- Qué piensa que desde la grada se escuchen silbidos e insultos contra Orlando Sinclair, Gerald Taylor, y Gerson Torres, ¿a qué se debe este fenómeno?

- Es igual, está relacionado con la primera pregunta, es histórico en Saprissa. Mi barrio queda a 600 metros y veo partidos aquí desde los años 70, porque el mismo equipo, los mismos jugadores, han acostumbrado a esta afición a ganar. Cuando un jugador se equivoca, como se equivoca cualquier ser humano, no se detienen a pensar eso. Juzgan sin pensar que son seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos.

- ¿Por qué insiste tanto con Tomás Rodríguez abierto como extremo y no centralizado y por qué Luis Paradela ha tenido pocos minutos?

- Paradela no pudo entrenar con nosotros porque respetamos las leyes y, mientras no tuviera su permiso de trabajo, no podía entrenar. Paradela empezó a entrenar de forma grupal hasta la semana pasada, el miércoles pasado. Entenderá por qué Paradela debe tener un proceso de adaptación poco a poco.

“Tomás es polifuncional, hablo mucho con él y me dice que le gusta jugar tanto por la banda como de 9. Lo usamos en las dos posiciones e hizo un gran partido, como todo el equipo”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aquí junto a Marco Herrera su asistente. El timonel afirmó que el equipo jugó bien y va a crecer. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

- La falta de gol de su equipo, ¿a qué se debe?

- Tenemos un bache, un estado en el que, a pesar de que creamos bastantes opciones de gol para ofender el marco contrario, no lo hemos podido hacer, pero no nos desesperamos, no nos vamos a volver locos y vamos a seguir trabajando, y trabajar para jugar como lo hicimos hoy y todavía mejor.

“No estamos contentos con el resultado, queríamos ganar y creo que jugamos para ganar. Nuestro juego fue bueno; ustedes (periodistas) se han interesado en otras cosas y no en lo que pasó en el partido, que fue un buen encuentro. Si seguimos mejorando y jugando como hicimos hoy, normalmente vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder o empatar.

- ¿Por qué salió Joseph Mora?

- Tuvo una molestia muscular en el medio tiempo y, precisamente relacionado con lo de Paradela, no vamos a arriesgar a ningún jugador. Permitirle actuar en el complemento podría provocarle una lesión grave, que no sea una molestia, sino un tirón o un desgarro. Creo que Ricardo lo hizo bien; en los últimos dos juegos lo ha hecho bien, pese a tener mucho tiempo de no participar, pero Ricardo es todo corazón.

