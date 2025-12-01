Vladimir Quesada habló de ‘honestidad deportiva’ tras victoria que mantiene con vida a Herediano

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, inició la conferencia de prensa, luego de la victoria de su equipo 3-1 contra Liberia, agradeciendo a los aficionados morados por el apoyo y luego sorprendió con lo expresado sobre el conjunto rival y sobre su portero Esteban Alvarado.

El guardameta está en la mira de los seguidores tibaseños tras el error ante Herediano que prácticamente les impidió mantenerle el pulso a Alajuelense en la carrera por el liderato.

Quesada también opinó que Saprissa es un cuadro honesto, porque salió a ganar y dejó claro que sus jugadores nunca pensaron en otro resultado que no fuera el triunfo.

Liberia necesitaba al menos el empate para clasificar, pero, al perder, dejó con opciones a Herediano y a Pérez Zeledón, que en la última fecha se enfrentan entre sí. De haber un ganador en este duelo y si los aurinegros pierden en el cierre contra Cartaginés, el que se imponga entre generaleños y florenses clasificará a semifinales.

- ¿Qué representa amarrar el segundo lugar y cerrar en casa las semifinales? ¿Qué análisis hace del segundo tiempo, donde Liberia se les vino encima?

- Hace tiempo no veía un estadio tan compacto en una misma idea y se lo agradezco a la afición, porque el jugador lo necesita; el partido se gana desde la gradería. En el camerino lo dijimos, creíamos que era un partido para no sufrir tanto como sufrimos en el segundo tiempo. Probablemente ellos merecieron más también, probablemente el partido era para empate, porque Esteban (Alvarado) fue protagonista, de eso no hay duda, y es enseñanza lo que viene y lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a trabajar, ver en videos y tratar de resolver qué dejamos de hacer.

“El empate estuvo cerquísima y el fútbol es así y se dio lo que se dio. Hicimos el marcador final con una jugada de antaño, que hace tiempo no se veía, y ese gol muestra solidaridad, sacrificio y trabajo, y la experiencia de Guzmán (David) al devolver esa pelota a Warren Madrigal, y fue un hermoso gol. Aseguramos el segundo lugar; no era la primera meta, que era clasificar, y la segunda meta, ser primeros, y no se pudo hacer. Al menos aseguramos cerrar en casa la primera muerte súbita”.

- ¿Cuál fue el mensaje para sus jugadores? Y llama la atención la poca participación de Mauricio Villalobos, ¿qué pasó con él?

- Con todos hemos hablado y todos son importantes para el equipo. Todos son necesarios, nadie es indispensable, nadie tiene puesto fijo, se lo ganan con su entrenamiento en la semana. Igual que Mauricio, Jefferson Brenes, Sebastián Acuña y Marvin Loría han tenido menos minutos, pero ellos saben lo importantes que son para el equipo y se acercan las fases finales; cada uno de ellos sabe que se vuelve más importante, no se sabe quién va a jugar los últimos partidos, quién centre o anote el gol en la meta contraria y, por experiencia, se los hago ver, porque me tocó en su momento y ellos lo tienen bien claro.

“Mauricio y Brenes saltaron a la cancha e hicieron un gran trabajo. Antes de empezar el juego lo hablamos: no hay tela de duda, la honestidad en el fútbol nuestro es vigente y espero que así sea por mucho tiempo. Sabíamos que teníamos que ganar para asegurar el segundo lugar y cerrar las finales en nuestra casa”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que su equipo sufrió frente a Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

