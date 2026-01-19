Vladimir Quesada es presa de sus propias palabras tras el mal inicio de Saprissa

El arranque del Torneo de Clausura 2026 no es nada alentador para Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. Los morados solo tienen un punto de seis que disputaron y muchos aficionados del equipo piden la salida del timonel.

El conjunto tibaseño empató en casa 2-2 contra Puntarenas, tras estar abajo 0-2, y perdió el sábado pasado de visita ante Herediano 0-2.

Un inicio que, en caso de no reaccionar de inmediato, le puede costar muy caro a los morados, y Vladimir lo sabe.

Tras empatar con Puntarenas en la primera fecha del certamen, Vladimir dijo que los puntos perdidos pueden ser un peligro al intentar clasificar a las semifinales.

“Este es un torneo con menos equipos, es más rápido y más competitivo, y es importante no dejar puntos en el camino. Todos los que perdieron y los que empataron ya no tenemos puntaje perfecto, y eso, en un certamen con tan pocos equipos, es peligroso. Lo pudimos ver en equipos tradicionales en el campeonato pasado, que no entraron a las fases finales, y no queremos que nos pase eso”, manifestó Vladimir en conferencia de prensa. Pero cuatro días después, su escuadra dobló las rodillas.

En las primeras cinco jornadas, Saprissa tiene tres salidas. Ya visitó a Herediano, el jueves va a la casa de Sporting y cierra esa seguidilla de cinco compromisos en el campo de Pérez Zeledón. Antes de medirse a los sureños, en la cuarta fecha, el plantel regresa a la Cueva para enfrentar a Cartaginés.

“Yo no comprendo cuando ustedes (prensa) dicen que es un inicio complicado. Es que para Saprissa siempre todo es complicado. Independientemente de los rivales, para nosotros siempre es complicado, con todo el respeto, y no lo dije yo, sino el anterior técnico que estuvo en mi lugar. Siempre estos equipos van a jugar contra Saprissa con su mejor versión. Siempre quieren complicarnos las cosas, pero también es complicado para ellos enfrentar a Saprissa”, expresó Vladimir.

Más allá de las palabras, en el cuadro morado tienen claro que no pueden dejar más puntos en el camino y es momento de enderezar el rumbo.

“El inicio ha sido difícil, pero hemos hecho las cosas bien, aunque faltan detalles por afinar, como arrancar bien el segundo tiempo. Ahora debemos ir a ganar de visita contra Sporting”, opinó Sebastián Acuña, de cara al juego del jueves próximo, a las 8 p.m., ante los albinegros.

"El campeonato es muy rápido", dijo Vladimir Quesada y tras perder 5 puntos, el Deportivo Saprissa debe reaccionar de inmediato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Acuña insistió en que no pueden bajar tanto el rendimiento de un tiempo a otro, como les pasó el sábado anterior. Saprissa jugó bien ante Herediano en el primer lapso, incluso mejor que los florenses, pero los rojiamarillos hicieron variantes y pasaron de dominados a dominadores.

“Nos sentíamos bien, ellos no tenían por dónde, pero en el segundo tiempo no supimos enfrentarlo como el primero y nos hicieron los dos goles. Esta es una racha que vamos a tener que romper en algún momento. No se pudo, pese a que iniciamos bien. Ahora hay que pensar en lo que viene, porque este campeonato es muy seguido”, dijo Acuña.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.