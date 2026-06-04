Viva el Mundial 2026 con ‘La Nación’: consulte el calendario, los grupos, las figuras y participe en la trivia y la quiniela

El especial de 'La Nación' sobre el Mundial 2026 se podrá ver en cualquier computadora o dispositivo móvil.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y La Nación lo invita a disfrutarlo a través del sitio especial que está disponible de manera gratuita desde este jueves 4 de junio.

Puede ingresar en este enlace al especial de La Nación sobre el Mundial de Norteamérica 2026.

Ahí podrá encontrar cómo están conformados los 12 grupos y otros detalles para vivir muy de cerca la emoción de la gran fiesta del fútbol:

-Todos los entrenadores

-Todos los jugadores

-Las principales figuras de cada selección. No nos quedamos solo con Mess, Mbappé y CR7: podrá ver quiénes son los referentes de los países menos conocidos, como Jordania y Cabo Verde.

-Todos los estadios, con fotografías por dentro y por fuera.

-El calendario y los marcadores actualizados constantemente.

El especial de La Nación también es interactivo y pondrá a los aficionados a participar.

Participe en la trivia

En el especial encontrará una trivia con preguntas sobre los campeonatos mundiales, tanto el presente como los pasados. Esta es una sección para los más fiebres, los que siempre están mostrando sus conocimientos en las fiestas familiares y actividades con amigos.

La trivia va dirigida a los que siempre tienen todos los datos a mano; los que coleccionan en la memoria las curiosidades y detalles relevantes desde que los Mundiales se inauguraron en la lejana edición de Uruguay 1930.

Habrá atractivos premios para los que acierten las preguntas de la trivia mundialista en el menor tiempo posible, así que a participar de una vez.

Arme su quiniela

Por otra parte, la quiniela pone a prueba a los más conocedores sobre los favoritos para este Mundial. De acuerdo con el llamativo formato, los participantes tendrán que pronosticar quiénes clasifican en cada uno de los 12 grupos, incluyendo los mejores terceros. Los filtros se van acortando en cada ronda, hasta predecir al ganador que saldrá de la gran final el 19 de julio.

Además, habrá una sección de noticias que se actualiza constantemente, con detalles deportivos y todo lo que rodea al Mundial, las selecciones y los aficionados.

En este apartado de noticias podrá encontrar cómo llegan las selecciones favoritas, actualización sobre jugadores, convocatorias, árbitros polémicas y cada detalle relevante.

Lo invitamos a que nos acompañe en la aventura mundialista con el sitio especial de La Nación.