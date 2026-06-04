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Viva el Mundial 2026 con ‘La Nación’: consulte el calendario, los grupos, las figuras y participe en la trivia y la quiniela

‘La Nación’ presenta el sitio especial del Mundial 2026, donde estará toda la información relevante sobre la gran fiesta del fútbol

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Por Gustavo Jiménez
Especial Mundial 2026 - La Nación
El especial de 'La Nación' sobre el Mundial 2026 se podrá ver en cualquier computadora o dispositivo móvil. (La Nación/La Nación)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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