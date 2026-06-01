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Vini Jr. pide respeto para su expareja Virginia Fonseca tras insultos en amistoso de Brasil ante Panamá

El delantero brasileño utilizó sus redes sociales para defender a su expareja tras los cánticos ofensivos de un sector de la afición

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Por O Globo / Brasil / GDA
La victoria de Brasil ante Panamá quedó marcada por la controversia luego de que aficionados insultaran a Virginia Fonseca.
La victoria de Brasil ante Panamá quedó marcada por la controversia luego de que aficionados insultaran a Virginia Fonseca. (IG / @vinijr/IG / @virginia)







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