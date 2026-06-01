Vini Jr. pide respeto para su expareja Virginia Fonseca tras insultos en amistoso de Brasil ante Panamá

La victoria de Brasil ante Panamá quedó marcada por la controversia luego de que aficionados insultaran a Virginia Fonseca.

El futbolista Vinícius Jr. reaccionó este domingo a los insultos que un sector de la afición dirigió contra su expareja, Virginia Fonseca, durante el amistoso entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná.

La situación ocurrió después del primer gol del atacante brasileño. En ese momento, parte de los aficionados entonó cánticos ofensivos contra la influencer. El encuentro terminó con una victoria de Brasil por 6 a 2.

A través de una publicación en Instagram, Vinícius Jr. destacó el ambiente que se vivió en el Maracaná. Sin embargo, también solicitó a los aficionados que evitaran ofender a Virginia Fonseca.

El delantero señaló que ambos mantuvieron una relación importante. Además, afirmó que entre los dos existe respeto y cariño. También indicó que la relación terminó en buenos términos y pidió apoyo para ella.

El mensaje acompañó una imagen de Virginia Fonseca con el atuendo que utilizó ese día. La fotografía ya había recibido una reacción positiva del futbolista.

Influenciadores cuestionan los insultos

La polémica también provocó reacciones de otras figuras públicas.

La influencer brasileña Mariana Menezes criticó el comportamiento de los aficionados. Según manifestó, los cánticos resultaron inapropiados. Además, consideró que la situación evidenció la relevancia que tiene Virginia Fonseca entre el público.

Por su parte, el influenciador Rico Melquiades expresó su molestia por los insultos. También sostuvo que Virginia no merecía recibir ofensas durante el partido.

Fin de la relación alimentó rumores

Virginia Fonseca y Vinícius Jr. anunciaron el fin de su relación el pasado 15 de mayo.

Tras la ruptura, surgieron versiones sobre un supuesto pago realizado por el futbolista para trasladar a dos mujeres a Madrid, España, ciudad donde se encontraba Virginia. Las involucradas rechazaron cualquier vínculo sentimental con el jugador.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.