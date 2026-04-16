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Tensión entre Vinicius Jr. y Bellingham sacude al Real Madrid en caída ante Bayern: vea el video

El enfrentamiento entre figuras del Real Madrid surge en pleno partido y coincide con la remontada del Bayern que deja fuera a los españoles

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Por Damián Arroyo C. y O Globo / Brasil / GDA
El delantero brasileño del Real Madrid, #07 Vinicius Junior, reacciona durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern Múnich y el Real Madrid en Múnich, sur de Alemania, el 15 de abril de 2026. (Foto: Alexandra Beier / AFP)
Vinicius y Bellingham protagonizan discusión durante derrota del Real Madrid. Bayern remonta y elimina a los blancos de la Champions. (ALEXANDRA BEIER/AFP)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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