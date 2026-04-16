Tensión entre Vinicius Jr. y Bellingham sacude al Real Madrid en caída ante Bayern: vea el video

Vinicius y Bellingham protagonizan discusión durante derrota del Real Madrid. Bayern remonta y elimina a los blancos de la Champions.

Una discusión entre Vinicius Júnior y Jude Bellingham marcó la eliminación del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. El episodio se dio durante el segundo tiempo y quedó registrado por la transmisión de Movistar.

El altercado ocurrió tras una jugada ofensiva del conjunto español. Vinicius llevó el balón hasta la banda y perdió la posesión ante Dayot Upamecano. Luego, Bellingham levantó los brazos dentro del área. Ese gesto generó la reacción inmediata del brasileño.

La lectura labial difundida por televisión indicó que el jugador braileño increpó a su compañero con frases en tono fuerte. El intercambio se produjo a los 37 minutos del segundo tiempo.

🚨 بيلينغهام كان غاضب من فينيسيوس لعدم التمرير وفينيسيوس يرد عليه :



“ماذا تُريد؟ ماذا تُرد؟ أخرس وأغلق فمك”. pic.twitter.com/bwWq1JKSRi https://t.co/UKQrvGDr6n — Insider Real (@RMCFarab) April 15, 2026

En ese momento, el Real Madrid ganaba 3 a 2 y forzaba la prórroga. Sin embargo, el partido cambió en los minutos finales. Eduardo Camavinga fue expulsado. Bayern remontó el marcador y aseguró su clasificación a semifinales, donde enfrentará al Paris Saint-Germain.

El incidente tomó relevancia en España. El diario Marca señaló falta de conexión entre ambos jugadores. Indicó que Bellingham dio solo cuatro pases a Vinicius. También destacó que el brasileño no buscó al inglés durante el encuentro. El medio As replicó el episodio.

Tras el partido, Vinicius recibió críticas de aficionados en redes sociales. El atacante dio una asistencia para el gol de Kylian Mbappé. No anotó y estrelló un balón en el travesaño en su opción más clara.

Con la eliminación, el Real Madrid queda fuera de la Champions. El club se enfoca en LaLiga como única opción de título. El equipo es segundo y está a nueve puntos del Barcelona. Restan siete jornadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.