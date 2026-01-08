Puro Deporte

Víctor ‘Mambo’ Núñez vestido como Nicolás Maduro: El curioso momento que se volvió viral en La Platea

Víctor ‘Mambo’ Núñez salió en televisión como Nicolás Maduro el día de su captura; vea qué dijo el exfutbolista

Por Esteban Valverde
Víctor 'Mambo' Núñez dio de qué hablar al salir con un atuendo similar al de Nicolás Maduro cuando fue capturado por el ejército de Estados Unidos.
Víctor 'Mambo' Núñez dio de qué hablar al salir con un atuendo similar al de Nicolás Maduro cuando fue capturado por el ejército de Estados Unidos. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







