Víctor ‘Mambo’ Núñez vestido como Nicolás Maduro: El curioso momento que se volvió viral en La Platea

Víctor 'Mambo' Núñez dio de qué hablar al salir con un atuendo similar al de Nicolás Maduro cuando fue capturado por el ejército de Estados Unidos.

Víctor “Mambo” Núñez suele ser noticia en el fútbol de Costa Rica, pues aunque ya se retiró de las canchas siempre brinda llamativos comentarios en el programa La Platea de TD Más.

Sin embargo, en la última emisión de ese programa el Mambo fue “noticia”, no por lo que dijo, sino por su vestimenta: el máximo goleador de la Primera División llegó con una ropa igual a la que usaba Nicolás Maduro al momento de ser capturado en Venezuela por fuerzas especiales de los Estados Unidos.

Se trata del famoso buzo gris de la marca Nike que se viralizó este primer domingo de enero, cuando Maduro era conducido en uno de los traslados, con anteojos oscuros y audífonos.

Núñez llegó a La Platea con la misma indumentaria y por supuesto que sus compañeros no lo dejaron pasar por alto.

“Víctor Amaury Núñez Maduro”, lo recibió el periodista Eduardo Castillo, quien ejerció de director en vez del titular Christian Sandoval.

“El chaine (vestimenta) siempre lo he tenido, me gusta. Que se haya hecho famoso no es culpa mía”, aclaró Núñez para despejar las dudas de cuándo se había “uniformado” como Maduro.

De hecho, trascendió que esa ropa se estaba agotando en tiendas, pues muchas otras personas se sintieron “inspiradas” para vestirse como el depuesto dictador.

La anécdota quedó ahí y La Platea transcurrió con los comentarios polémicos y las bromas de costumbre.