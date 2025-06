‘Lo juro por Dios’: Mambo Núñez asegura que, a sus 45 años, puede volver y anotar en cualquier equipo de Primera

Víctor el “Mambo” Núñez le dijo adiós al fútbol profesional en el 2019, cerca de cumplir 39 años. Hoy, con 45, el exatacante cree que puede regresar a las canchas y sacudir las redes.

El “Mambo” no solo dijo con mucha seguridad que él puede volver a jugar, sino que hasta se animó a decir que marcaría 10 goles por temporada.

La “revelación” la hizo en el programa de Teletica Radio de este lunes. Víctor Núñez comentó que incluso puede jugar con Herediano o con el equipo que sea.

“Yo puedo jugar fútbol y puedo hacer goles. Vea, lo juro por Dios, que a mí me ponen ahora a jugar en Heredia o en cualquier equipo, y yo te hago en la temporada 10 goles”, aseguró Víctor Núñez.

Claro, Núñez reconoció que en un eventual retorno al fútbol no sería un dechado de virtudes.

“Pero yo en lo que no voy a servir es para aportar en lo defensivo al equipo, soy un hombre menos. A la hora de jugar once contra once, soy uno menos”, opinó el “Mambo”.

La intervención de Víctor se dio porque en el programa Christian Sandoval y Eduardo Castillo debatían si hace falta que llamen a Celso Borges a la Selección Nacional.

LEA MÁS: Herediano iniciará la pretemporada con fogueo internacional

Para Castillo, en el sistema que juega la Tricolor, Celso no calza y se debería acomodar al equipo a su estilo. Sandoval replicó que era extraño, que en 160 partidos siempre calzó, y Eduardo respondió que era otro estilo y actuando en otro puesto.

“Si a mí hoy me dicen: dele minutos a Celso o a Cristopher Núñez, prefiero a Cristopher”, intervino el “Mambo”.

Para el goleador del fútbol nacional, quien tuvo una carrera de 20 años —periodo en el que logró 246 goles con 11 clubes y lo convirtió en el máximo cañonero en la historia del balompié costarricense— el fútbol moderno es distinto y todos tienen que correr. Núñez añadió que solo uno en la formación que no corra provoca un desbalance en el equipo.

“Que te puedo hacer un gol, te lo puedo hacer, pero ya el fútbol moderno te dice: hay que equiparar las fuerzas y todos tienen que correr. Con uno que no corra es Messi. Solo es Messi, y no hay dos Messi”, resaltó Víctor Núñez.

La última vez que Víctor el "Mambo" Núñez marcó un gol, fue en el partido de su despedida en el Torneo de Clausura 2019, contra Grecia. (Mayela Lopez)

El “Mambo” se retiró con Herediano en un partido oficial contra Grecia, juego que los griegos amargaron a los florenses al imponerse de visita 2-3, en la fecha dos del Torneo de Clausura del 2019.

Núñez fue el autor del primer tanto rojiamarillo, minutos antes de ser sustituido para su posterior reconocimiento por la afición.

El segundo tiempo del compromiso trajo dos goles rápidos para los griegos, en pies de Diego Estrada y Yeremy Araya.

Aldo Magaña consiguió el 2-2 para Herediano, pero al final del compromiso, al minuto 91, Kenneth Cerdas hizo el tercero para Grecia.