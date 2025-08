Verdes vs. Saprissa: hora y canal para ver el juego de los morados en Belice

El Deportivo Saprissa vuelve a escena, y en esta ocasión lo hace en el plano internacional. Los morados están en Belice, donde este martes, a las 6 p.m., enfrentan a Verdes FC de ese país, en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El cuadro saprissista apunta a seguir con paso perfecto tras tres victorias consecutivas, dos de ellas por el campeonato nacional.

LEA MÁS: Vea los goles de Saprissa la última vez que jugó en Belice: ¿Recuerda quién hizo doblete?

El mejor equipo Copiado!

Previo al compromiso, Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa. Habló de las rotaciones, algo constante en los tres juegos que ha tenido el plantel, debido a los compromisos seguidos en el torneo nacional y en la Copa Centroamericana. Paulo no descartó seguir con las variantes, pero aclaró que en cada juego busca alinear al mejor equipo disponible. “Para cada partido, el cuerpo técnico decide cuál es el mejor once, tomando en cuenta el trajín que íbamos a tener desde el inicio. En cinco semanas, once partidos es mucho, el jugador lo sabe, los convencimos y trabajaron bien”, señaló Paulo César.

🇨🇷😈 Paulo César Wanchope aclara si habrán rotaciones en Saprissa:



📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en #DisneyPlus pic.twitter.com/uAUAzeIqfW — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 5, 2025

Dónde ver el juego Copiado!

El partido es a las 6 p.m. y se efectuará en el Estadio FFB en Belmopán, Belice. Se puede ver por ESPN y en la plataforma de pago de Disney+. El compromiso se desarrollará en campo sintético, algo que no inquieta a Paulo César. “Tiene buenas dimensiones, la cancha sintética ya no es algo nuevo para nuestros jugadores, ya que en nuestro campeonato hay algunos equipos que tienen el césped artificial, así que por ese lado yo creo que no va a haber problema”, aseguró Paulo, quien añadió que en el plantel saben actuar ante las condiciones que se les presenten. “Nuestros jugadores saben lo que es jugar en una cancha grande, sintética o pequeña, eso no va a ser un tema. El tema es entrar con la mejor disposición y aplicar lo que hemos venido entrenando para sacar los tres puntos”.

Saprissa regresa a la Copa Centroamericana 2025 🟣⚽️ pic.twitter.com/updwBCOfqG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 26, 2025

Primer duelo Copiado!

Saprissa y Verdes integran el Grupo C de la competencia, junto a Motagua de Honduras, CAI de Panamá y Cartaginés. Los morados ganaron en la primera fecha 2-0 a los brumosos y Verdes cayó goleado en casa 1-4 frente a Motagua. La Concacaf informó que será la primera vez que morados y beliceños se enfrenten en la Copa Centroamericana. Para Verdes FC será la segunda vez que se enfrenta a un rival de Costa Rica, después de caer 0-3 contra Alajuelense en la edición 2023.

Balance morado Copiado!

El Deportivo Saprissa se ha enfrentado tres veces a clubes beliceños en torneos de clubes de la Concacaf: dos juegos en Liga Concacaf y uno en la Copa Interclubes. El “monstruo” no se enfrenta a un club beliceño desde el 7 de agosto del 2019, cuando venció 6-2 en el partido de vuelta de la Ronda Preliminar de la Liga Concacaf al Belmopan Bandits en el estadio Ricardo Saprissa. Saprissa ganó la serie con marcador global de 6-2. Verdes, a lo largo de sus participaciones internacionales en torneos de clubes de Concacaf, tiene en cinco enfrentamientos en la Copa Centroamericana, Liga Concacaf y en la Copa Interclubes, un récord de cuatro derrotas y un empate: 1-1 contra Puntarenas FC en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Interclubes.

Bajas de Saprissa Copiado!

Entre las bajas que tiene el equipo nacional se encuentran Kenay Myrie, David Guzmán, Óscar Duarte y Newton Williams, todos en recuperación. Lo de Newton es lo más serio, porque debe ser operado de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas al menos por siete meses. Kenay Myrie no viajó a Belice por prevención, debido a que presentó una dolencia muscular en el partido pasado contra San Carlos. David Guzmán presentó una dolencia en la pantorrila, tras el primer juego de la temporada contra Pérez Zeledón y Óscar Duarte tuvo una molestia en el pubis (parte inferior del vientre, hueso que forma parte de la anatomía de la pelvis), durante la pretemporada.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.